有人說：國旗是民進黨的遮羞布。看到民調低迷了，就趕緊把國旗搬出來騙中間選民。其實此言差矣！因為民進黨根本沒有羞恥心，所作所為皆不以為羞，不以為恥。既無羞恥，何需遮羞呢？
民進黨人士不是沒有做過令人不齒之事，但是當事人神色自若、面不改色；臉不紅、氣不喘，根本沒有打算遮掩。既然如此，何需遮羞呢？
立委羅明才日前在立法院當眾問主計長朱澤民：現在蚵仔麵線一碗多少錢？朱澤民回答：「大概20元左右吧」！立委回嗆「你吃米不知米價，便宜也要35塊或50塊」，朱澤民仍然厚著臉皮說：「那是大碗或小碗啦」！
台灣釋迦被大陸驗出有介殼蟲，陳吉仲不自我檢討，卻說大陸故意刁難，還斬釘截鐵說若9月底前未解決，將向WTO提告。結果呢？欺騙國人一時，事過兩天又清風明月，啥事也沒。
陳時中去年說對新冠疫情「超前部署」，結果今年5月疫情爆發後手忙腳亂，還使台灣一度淪為「疫苗乞丐」。然而陳時中依然安座大位，毫無羞愧之色。
民進黨高官身居廟堂之上，有的不食人間煙火，有的笑罵由人。如此這般，何需遮羞布呢？
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