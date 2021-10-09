中共中央總書記習近平9日上午在「紀念辛亥革命110周年大會」上重申堅持九二共識，並表示以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。總統府發言人張惇涵表示，中華民國是主權獨立的國家，不是中華人民共和國的一部分，而國家的未來，掌握在台灣人民的手中。

筆者基本認同總府張發言人的回應，但是蔡總統即便有817萬選民的支持，但這些年來威權獨裁的事實更有變本加厲的趨勢，如果讓民進黨這樣惡搞下去，台灣的未來堪慮!

張惇涵表示，110年前辛亥革命所奠定的，是民主共和，不是威權專制，而今天真正地在台灣實現。請問民進黨，台灣已經實現真正的民主共和了嗎？不斷挑起「反中保台」與想盡辦法「親美抗中」的事實，又哪來尊重真正的民主人權？

至於張惇涵繼續拿香港當例子，認為香港在之前因為盲目抗中之後回歸到「一國兩制」，所以台灣拒絕與中國談和平統一就是擔心步入香港「一國兩制」後塵。明眼人都知道蔡英文拒絕兩岸走向和平統一的理由是百分百反中，政治主流傾向是透過民主選舉奪取「嘴砲台獨」。

看看蔡英文仰仗美日的勢力，三不五時發出激怒挑釁的語言，讓共機在台灣上空盤旋，讓美國軍艦到台海周邊巡航，想想台灣這些年全民節衣縮食，把數千億的美鈔送到美國軍火商的口袋中，這難道台灣希望維繫台海安全的不二法門？蔡英文不斷的挑釁，如何期待兩岸和平？

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