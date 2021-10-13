民國六十年保釣運動。台大學生示威大遊行，向美、日使館遞抗議書，抗議美國將屬於中華民國的釣魚台給日本。（中時報系檔案照片）

林孝信簡介

林孝信（1944-2015），1966年台大物理系畢業，1967年前往美國芝加哥大學繼續攻讀物理。1970年創辦《科學月刊》，並在美國持續推動《科學月刊》編輯工作。1970年保釣運動爆發之初，《科學月刊》的聯絡網成為北美各地留學生最有效的聯絡通路。林孝信在芝加哥成立「芝加哥保釣行動委員會」投入保釣運動，出版《釣魚台快訊》等刊物。因參與保釣運動，遭到中華民國政府列入黑名單被吊銷護照，長期留居美國。1979年，林孝信成立「台灣民主運動支援會」，延續保釣精神，關注台灣民主人權問題。1987年始獲准回台探親，1997年回台定居，從事通識教育與社區大學活動。曾任世新大學客座教授、弘光科技大學教授。

保釣前的旅美學生

1960年代留學生大量去美國的原因之一是1955年胡適有一個儲才國外的政策，鼓勵大學生去美國留學，另一個就是成立一個「國家長期科學發展委員會」，叫做長科會，就是後來國科會的前身。

不過當時能出國的大部分是兩種人，一是國民黨權貴的子弟、一種是台灣傳統仕紳階級的子弟，他們大都是地主。只有這兩個階級有機會受到比較好的教育，當時因為大學錄取率才百分之十幾，當然是有錢人、家境比較好的才能上大學又去留學，像陳水扁那樣的人不是沒有，但究竟是少數。

這些地主階級經過土地改革，是討厭國民黨的，經過二二八、又經過土改，加上日本人對他們還比國民黨對他們來得尊重。不過當時整個宣傳都是反共的，他們也很反共，自然就比較傾向台獨，他們的子弟自然也容易接受台獨。

在保釣之前，島內只有台獨跟國民黨兩個勢力在對抗，多數人並不支持台獨，且幾乎都是右的，支持台獨還是極少數。故在保釣前，台灣出去的留學生大多就是這些人，大部分是右派，少數是台獨，不過也是右派。

更大多數像我這樣的留學生，是對政治沒什麼瞭解，就單純會唸書的，那時候我們對政治不敏感，也沒有信心。所以保釣對我們來說，是一個政治教育，在這之前，我們是很不瞭解政治的。

保釣的時候大概有三股力量，一個是國民黨的右派力量、一個是台獨的力量，一個就是保釣的左派力量。

台獨在1960年代初期就有了組織，當然不敢明目張膽的辦。他們組了一些同鄉會，我去美國是1967年，已經有基礎了。保釣以後的政治勢力大概就分成左派、右派跟少數的台獨，台獨不參加保釣的。

保釣是一個很大的思想衝擊，國民黨很早就注意到，他們一直就很想介入，並不是到左右分離才介入的，一開始的時候他們就用各種明的暗的方法想進來，他們想要操作釣運，最大的目的是，最好不要有，如果必要有，就最好是他們來操作這個活動。

留學生對參與保釣運動的看法

當年保釣運動開始的時候，我還不能瞭解國民黨對運動的看法。我是比較典型的參加者，沒有什麼特殊的政治想法，對政治也不瞭解不關心，純粹覺得日本要來侵略我們很生氣，最簡單講就是愛國而已。

所以當國民黨跟我們講說要信任政府、不要被共匪利用，我們當然想那時候美國跟中共還沒交往，哪來的共匪？他不信任我們都念到大學畢業了，還把我們當作中小學生。我們都知道是哪些人在弄活動，哪裡有什麼共匪？大家當然想說這根本是要打壓我們。我們只是愛國，你應該鼓勵我們才對。

運動到後來大家一定對很多事情好奇，會追根究底一番。比方說我們在運動的過程中，發現說日本侵略我們，且打了敗仗，我們也沒要日本賠償，大方的以德報怨，或是教育我們說因為蔣介石對日本以德報怨，所以日本感激涕零，對中國就很友好，可是我們後來就發現，根本不是那麼回事。

國民黨不願意我們去瞭解這些，包括國民黨怎麼在大陸失敗。教科書講的都是共產黨在大陸鼓動人心、陰謀詭計。我們以前對政治沒有興趣，後來就發現這怎麼都不對啊。

我們以前都是念科學的，就算覺得不對勁也沒有深究，可是到保釣以後就不是那樣想了。想說怎麼以前是那樣、現在都不是啦，到底我們以前學的東西是不是錯誤的呢？至少我們瞭解到從第二次大戰後，日本戰敗到現在，日本變了很多，發生什麼事我們也不知道。

不僅是日本，美國也是。美國憑什麼把釣魚台給日本，或說至少美國是偏袒日本的，這跟我們以前學的不一樣，我們過去認為，美國是正義的、是保護我們的。過去國民黨教育把美國高度的美化。我們以前都不瞭解，以前都覺得美國是最好的，不僅是物質的，而且覺得美國是正義的。我們就發現不是這樣。

國民黨覺得我們不專心唸書，開始想一些事情，就會開始批評政府、發現他們講的一些是錯的。他們當然不願意看到學生搞運動。他們擔心保釣會變成共產黨的群眾運動。

但是剛開始，都不是真的那樣，我們只是很單純的想要保護釣魚台，後來是為了保釣，追究原因，才開始把國民黨要掩蓋的歷史挖出來。

【未完待續】