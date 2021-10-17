喜歡講話吧！喜歡放炮吧！美麗島電子報董事長吳子嘉終於被民進黨開除黨籍，其實他是瞎子吃湯圓，肚裡有數，拿了20年黨證，難道不知民進黨人的步數？他也想賭一把，看民進黨能拿他怎麼樣？不怎麼樣！一腳把他踢開了，民進黨才不在乎一個異議分子，剛好可以殺雞儆猴。吳子嘉說，他的離開，2024總統布局風向被扭轉了，那是民進黨的家務事，不談。

加入政黨是理念的認同，原則上當然要服從黨意，但並不是說完全不能有個人的意志和想法，某些議題黨意違背了大是大非、違反了基本道德觀，難道黨員也要順應黨意不得拂逆？逼得全黨一定要吃萊豬？逼得全黨一定要打高端？

高嘉瑜也不過講了句真心話，說沒吃過20元的蚵仔麵線；王世堅也因數度對閣揆的作為不滿，最近又說了句「破柴袂使連砧煞破｣，雙雙被視為全黨公敵，民進黨就是不讓人說實話。

當初希特勒掌控德國工人黨就施行極權統治，黨員不得有個人意見，最後成了一人獨大的獨裁政黨。民意如流水，民進黨蓋了座大水庫控制了水流，吳子嘉、王世堅、高嘉瑜將高牆鑽了3個洞，空隙愈來愈大早晚會潰堤。

民意要能適度發洩而不是圍堵，施明德、呂秀蓮、沈富雄、彭百顯、李永萍、陳文茜、鄭麗文、李俊毅、游盈隆⋯加上屢屢發炮的郭正亮以及最新宣布退黨的黃國書，民進黨是否會發生跳船潮，倒不妨拭目以待。

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