2021罷免陳柏惟立委選舉得票數分析。（圖／陳友齡製圖）

台中第二選區、基進黨立委陳柏惟罷免案今天投票，投票結果出爐，同意票7萬7899票、不同意票7萬3433票，陳柏惟遭罷免成功。同意票與不同意票相差4466票；對比2020年立法委員選舉台中第二選區，當時陳柏惟以11萬2839票超越對手顏寬恒10萬7766票僅僅5073票。兩次對決輸贏就在「5000票」，箇中意義值得探討。

根據台中市選委會統計，陳柏惟罷免案投票結果，沙鹿區同意票1萬9922張、不同意票1萬7760張；烏日區同意票1萬5375張、不同意票1萬6037張；大肚區同意票1萬2522張、不同意票1萬1340張；龍井區同意票1萬6337張、不同意票1萬4873張；霧峰區同意票1萬3743張、不同意票1萬3513張。顯示，陳柏惟在4個選區被逆轉了，選民決心罷免他。

陳柏惟在2020年立法委員選舉中獲得台灣基進與民主進步黨兩黨共同推薦，當時民進黨狂賣「芒果乾」（亡國感諧音），激起選民的恐懼和統獨對抗意識，其中年輕選民有積極返鄉投票意願，讓蔡英文從原本的落後形勢，扭轉成穩定領先的局面。陳柏惟也從中獲利，僅僅以5073票超越對手顏寬恒當選立委。

但過去1年陳柏惟未受選區民眾認同、大環境已不若2020總統大選具優勢；更致命的是，陳柏惟脫序言行、立院表現惹議，迫使在地鄉親發起罷免行動，民進黨雖傾全黨之力支持，連高鐵都推出大學生秋遊優惠方案；並將這次罷免案營造成「陳柏惟、顏寬恒延長賽」，反罷免動員連抹黑海線鄉親的言論都出現，但最終民意決定結果，同意票與不同意票相差4466票，陳柏惟慘遭罷免成功。

2020年立法委員選舉陳柏惟小勝5073票，到這次同意票超過不同意票4466票遭罷免，來回「5000票」決定勝負，是證明「做不好就換人」，台灣民主已日漸成熟。不管是府院黨動用媒體、行政資源，傾力護航只會做秀的民意代表，終究選民會自覺發動罷免，將警惕朝野政治人物。