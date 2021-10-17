高雄城中城大火46死事件，檢驗高市府治理城市的能力，國民黨「戰鬥藍」揚言到監察院彈劾城中城事件，高雄市長陳其邁對此二度重申，「作為大家長，不會迴避責任。」並說城中城現址如果無法提出改善計畫，將以「專案」介入處理，且不排除拆除。蔡英文總統日前到高雄探視傷者後也表示，中央會用最快時間與縣市政府合作，全面盤點住商混合大樓，局部荒廢老舊建築要排除危險，以公辦都更加速處理。

事實上，在全國都會區此種藏汙納垢之處，到處有之。高雄城中城大火事件只是冰山一角，在輿論撻伐激情過後一陣子又可能變得煙消雲散。因此，政府在痛定思痛之後更要虛心檢討，對於民國84年之前建築完成的大樓未成立管委會者，除速予立法要求法律溯及既往，應強制成立管理組織外，對於大樓之消防設施或逃生設備應從嚴檢查，不可偏廢。

然而，本件高雄城中城大樓由於屋齡老舊，加上房價偏低，每坪成交價僅2萬多元，為當地正常成屋市價之1/10，大多數屋主根本無意願關照維護，所以任其荒廢或他人霸占使用，整體公共設施日益敗壞不堪，成立管理組織自有其難度。

台灣都市更新何以無法有效推展？過去有所謂防災型都更何以未見成效？在《都市更新條例》中規定都市更新分為三種：一、迅行畫定更新地區；二、一般更新地區內；三、非屬更新地區內自畫更新單元。然而，一般民眾缺乏整合能力，公權力又基於私權自治未便過多介入，致使都市更新計畫從整合計畫到建築完成，經歷10到20年或胎死腹中乃常有之事，直到類似災難發生或地震屋垮，政府始正視併以專案加速處理。

據此，政府對於都市更新應調整心態，視為「公共利益」一部分，「公權力」必要時得以介入。過去台北文林苑由於一戶人士頑強不配合，可以讓興建過程延宕多時；而苗栗大埔案縣長強勢拆除張藥房後，卻可以因所謂「居住正義」而舊地重建，此乃政府對於私權認定過寬結果所致，以致公權力不彰。

為今之計，政府應盡快修改《都市更新條例》，在法制上明定：在都更整體作業流程限定期間，當住戶協議不成時，可由公部門適時介入，並以公權力協助執行區分所有權人，排除非法干擾。建商與住戶合作興建若能透過政府認證，民眾會更願意配合。

經過城中城的重大傷亡及蔡總統的宣示後，希望未來真能全面推動都市更新，加速危老建築的處理，維護整體公共安全設施，讓類似遺憾事件不再發生。

（作者為宏國德霖科技大學不動產經營管理系兼任副教授）

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