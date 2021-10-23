已經高齡78歲，且常被外界質疑患上老人癡呆症的拜登總統，日前發言又有驚人之語。他在美國「有線電視新聞網」（CNN）的節目中被問及「台灣若遭中國攻擊，美國是否會防衛台灣？」時表示：「是的，我們對此有承諾。」

不過，白宮隨後澄清拜登所言「並非宣布我們政策有任何變化，美台防務關係以《台灣關係法》為依歸。會根據該法履行承諾，繼續支持台灣自我防衛，也持續反對任何單方片面改變現狀。」

有人擔心，拜登政府是否已由「戰略模糊」走向「戰略清晰」？嚴格地說，拜登的談話雖然有些突兀，但並未超越美國對兩岸政策的紅線，可謂「口惠而實不至」。如果主持人追加問道：「屆時總統會派出軍隊協助台灣共同對抗共軍的侵略」，或者「為防止台灣被共軍攻擊，總統是否會派軍隊進駐台灣」？則答案將會更加清晰。

根據《台灣關係法》來保衛台灣的方式有許多種，首先就是賣給我們大量的武器，其次就是在國際上發言譴責北京。至於一旦兩岸挑起戰端，美國絕對不會派兵與我們的軍隊共同對抗共軍；因為美國人民及國會議員，已經無法再忍受一具具蓋上國旗的棺木送回美國。

其實早在2001年4月，小布希總統在接受「ABC-TV」訪問時也曾做出嚴厲聲明：若中國發動攻擊，美國將「不惜一切代價」(whatever it took)保衛台灣，即使這意味著使用美國軍隊。其後，白宮也急著發表聲明「美國的政策沒有改變」。

美國知名兩岸問題專家卜睿哲(Richard Bush)曾指出，台灣和大陸分別在天秤的兩端，而美國是平衡兩端的支柱；此一支柱在不同時期，及隨著美國的利益向兩端移動。針對當前美中關係不睦之際，拜登談話實不足為奇。

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