蔡英文接受CNN專訪，首度公開證實有美軍人員在台的訊息，顯然是經過深思熟慮的。其實，類似的傳聞早已在民間發酵已久，而以美國的作風，外交使節團也一定承擔著若干不為人所知的隱密軍事任務，甚至隱隱然操控著當地政局，這並不是新聞；但是，為避免無謂的困擾，多半不欲聲張，當局是既不否認，也不願承認的。

此次蔡英文公開表明，大抵有兩個用意，一是台灣民眾對兩岸一旦發生戰爭，美國會不會派兵救援，還是多有疑慮的，此番証實，無疑是企圖強化美國必然會派兵協助的信息，「人家都已經先行派駐軍隊來了，如果戰事爆發，又豈有坐視之理？」用以激勵台灣民眾「不畏戰」之心，反正無論如何，都是有靠山的，中共必然不敢打，而即便要打，我們就打，誰怕誰？

一是故意挑釁、激怒中共。本來這種檯面下運作的事，只要不加以公開，大家睜一眼閉一眼，中共也尋找不到正當的藉口，模糊了事，倒也可相安於無事；可這番蔡英文以總統之尊公開證實，無異就是挑明了，「我就是與美國通力合作，準備軍事對抗了，你待如何？」在她臆想之中，中共是絕對會氣得跳腳的，不但會發言譴責、抗議，更可能採取一些激進的行動，而這正中蔡英文下懷，台灣民眾一定更會加深其對中國大陸的仇恨、痛厭之心，連帶著對他們所抹紅的國民黨也遭池魚之殃，這對民進黨即將面臨的「四大公投」的嚴峻挑戰，絕對是有力的臂助。

這是蔡英文的「一石兩鳥」之計，也是純粹基於鞏固民進黨既得政權及利益的策略，是完全不顧台灣一旦陷入戰火，幾十年辛苦經營的寶島，有可能淪為廢墟的危險，而最終飽受戰亂之苦的，還是只能死守在台灣的普通老百姓。

其實，勢單力薄的台灣，即便有美軍撐腰，真正開打，遠水難救近火不說，時間也是完全操於他人之手的，在大軍壓境下，台灣能撐多久？越南、阿富汗的例子，還不夠全台灣人民警惕嗎？蔡英文是千金之子，豈知兵凶戰危的道理？台灣處境之危殆，真不禁令人提心而吊膽了。

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