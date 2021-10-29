美國參議院28日通過「安全設備法」法案，進一步阻止華為及中興通訊等對美國構成安全威脅的中資公司，獲得美國監管機構批出新許可證後得以出售設備。

中興通訊A股29日上午跌0.46％報人民幣32.81元，中興通訊H股跌0.2％報24.75港元。

香港信報29日援引外媒報導稱，本次美國參議院投票以全票一致通過，美國眾議院上周已經通過有關法案，將交由美國總統拜登簽署生效。法案禁止聯邦通訊委員會（FCC）再審查或發出許可證使用指定名單上的公司設備。

推動該法案的共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）強調，一些由中國政府控制的公司對美國國家安全構成威脅，將不能再於美國的電訊網路中存在。

報導稱，FCC在今年3月把5家中國通訊設備供應商列入黑名單，包括華為、中興、海能達通信、海康威視及大華技術，指稱它們生產的通訊設備及提供的服務，對美國國家及個人安全構成威脅。中國政府則批評美方欠缺證據，濫用國家力量打壓中國公司，為赤裸裸的經濟和科技霸凌。