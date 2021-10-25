據北京大學海洋研究院的南海戰略態勢感知計畫發布的消息，22日上午10時許在黃岩島北面疑似發現一艘上浮狀態型號不明的美軍核潛艦。這是不久前康乃迪克號海狼級核潛艇在南海發生撞擊事件後，又一艘美國核潛艇無故上浮事件。

一般說來，潛艦一向隱蔽作戰，若非出現異常情況，絕對不會輕易浮出水面，尤其是在敵區島嶼附近，相當危險。這是一個非常重要的前提：「在正常情況之下，核潛艦不會輕易上浮。」

美國核潛艇再度浮出水面，無非是以下幾種情況：第一，潛艦出現故障，例如核反應堆故障、無法製氧或失去動力等。第二，和海狼級一樣發生意外碰撞。第三，被敵國反潛力量抓到，例如反潛驅逐艦、或固定翼反潛機、或海底聽音器。

若被敵國固定翼反潛機抓到例如運-8或運-9，它會投擲反潛浮標定位，然後透過聲納敲擊干擾對象潛艦。如果潛艦艦長無法及時脫離追蹤，長時期處於水聲敲擊干擾之下，水手會處於心理崩潰狀態，最後不得不上浮表明身分。

無論是哪一種情形，潛艦（特別是核動力潛艦）不在母港上浮、卻是在敵區上浮，可以表示「戰敗」。因此，可以假設美海軍潛艦上浮，表示在海底曾經與某國發生過水聲交戰，最後以失敗結束。如果這是真的，表示中共海軍反潛能力至少不輸給美海軍，可能還超過了一些。

南海之大，中共海軍怎麼就輕易的抓到美國潛艦呢？這更表示共軍已經在南海鋪設了完整的水聲監聽系統，可以充分掌握所有的水下資料，有能力迫使美國潛艦上浮，就當作是美軍航行自由的彼來我往吧！

還有一可能性：美軍乾脆不演了，直接上浮，明白告訴中國大陸，美國海軍就是在南海自由航行，你能拿我怎麼辦？

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