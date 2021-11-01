隨著國內疫苗接種率的提高，10月28日第2劑施打率已突破30%，若不考量疫苗存量問題，台灣第2劑涵蓋率若以平均每日施打30萬劑推估，將於11月21日超過60%、29日達70%；而若以近30天平均每日施打16萬劑來計算，12月9日可超過60%、12月23日達70%。

然而，中央疫情指揮中心指揮官陳時中曾表示，將待單劑覆蓋率7成、第2劑覆蓋率達6成才會談邊境解封；並於10月25日在立法院備詢時表示，大家都已悶了1年未返台，因此會以春節期間讓更多人能返國進行規畫，至於細部規畫，目前防疫旅館訂房情況相對較滿，但他仍擔憂在家檢疫恐有風險，指揮中心會在2周內公布方案。令人不禁質疑邊境解封的條件究竟為何？何時才能真正解封？還是民進黨政府打算繼續「藉疫弄權」！

隨著COVID-19疫苗接種率的提高與口服藥物的即將上市，各國為活絡經濟交流，對於入境隔離管制措施的解禁紛紛做出積極因應。如南韓自10月7日起，持有「隔離豁免書（海外疫苗接種完成者用）」者，可申請南韓疫苗相關證明（需在南韓國內保健所申請）。美國也宣布，11月8日起對WHO核准疫苗接種2劑的外國旅客解禁，不用隔離。

而日前歐盟、德國、法國及新加坡駐台單位提出訴求，盼台灣比照新加坡與北美、歐洲及亞洲地區共同推行「疫苗接種者旅遊通道」（Vaccinated Travel Lanes VTL），已完整接種COVID-19疫苗的旅客可以PCR核酸檢測陰性取代隔離。而有不少在國外的台商也希望政府對已施打兩劑疫苗的海外公民在返台時能夠縮短隔離至7天。

對此，早在今年1月4日時，本人先於媒體投書呼籲應「超前部署電子疫苗護照」，隨後更邀集專家學者召開數次座談會希望能盡早研議電子護照，讓台灣能早日融入國際社會，並減少國人與商務人士因隔離所帶來的不便。如9月24日的座談會就提出建議，對完整接種兩劑疫苗、持3天PCR陰性證明且Ct值超過38的國人或僑胞，應縮短隔離時間！

國際上接種的電子證明（疫苗護照），國內是否要推出相關數位接種證明？指揮中心曾於10月17日對外表示，一直在研議數位接種，也爭取各界意見，從年初就一直在做，也在了解各國對數位接種疫苗的應用，會做處理。一項與國際接軌的疫苗護照電子證明可以從年初研議迄今才規畫完成，正請外館協助互相認證談判中，面對如此推諉塞責、毫無作為的政府，一切政治操作的民進黨，真是令人遺憾！

彭博(Bloomberg)10月27日公布10月最新的防疫韌性排名（The Covid Resilience Ranking），這項評比包括每個國家病例增加率、死亡率、檢驗陽性率及疫苗接種率等，台灣位居47名，較上個月又下降5名。在去年11月曾一度位居第2，之後就節節落後，主要是台灣邊境的重新開放進度與接種疫苗旅客自由度，阻礙了該排名的表現。相較於台灣排名衰退，南韓則進步了12名，成為14名，這與南韓自10月7日起，持有「隔離豁免書」者，入境免隔離大有關係。

因此，對於即將全面解封的新情勢，政府應超前部署，並盡早研議相關配套措施預先向民眾及國際說明清楚，讓台灣盡早融入國際社會！

（作者陳宜民為國政基金會永續發展組召集人、郭昇勳為國政基金會助理研究員）

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