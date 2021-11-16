大陸清大「清華海峽研究院」透過校友會在新竹清大設置辦公室，蔡政府質疑新竹清大遭中共滲透，教育部火速裁罰、進行徹查，並全面盤查兩岸大學交流狀況，引發高教風暴。學界憂心兩岸學術交流未來將因此動輒得咎、更探低點，也深恐學術自由與人權將受侵害。在此同時，民進黨新北市黨部領銜與台北大學合辦「公共政策研習班」，講師是民進黨人、結業由台北大學發給「證書」。蔡政府一方面無視大學自治精神，在校園上空揮舞紅色血滴子恐嚇獵巫，另一方面又將政治黑手伸向學子，違背創黨時黨政軍退出校園的理念，雙標症病入膏肓。

蘇貞昌扣帽子蠻橫抹紅

清華海峽研究院新竹辦公室遭指未經官方許可，疑違反《兩岸人民關係條例》，經過綠媒刻意炒作、民進黨立委范雲上綱抹紅，行政院長蘇貞昌在立法院蠻橫對應、火上加油，已使整件事無法進行理性的思辨與對話，更充分流露出民進黨政府只要祭起「國安反共」、「抗中保台」這兩道符咒，便可以唯我獨尊、甚至為所欲為的可怕心態。

由清大校友組成的自強工業基金會，為「清華海峽研究院」在清大育成大樓租了辦公室，遭到范雲等人召開記者會指控清大知悉並參與業務運作，但范雲辦公室用照片中的合影即指控遭中共滲透，提出的照片卻張冠李戴、錯置時空，只為套用抹紅結論、入人於罪，用心又何在？而北京清大2019年係經我政府核准合法來台參訪各大學，這與大學支持校友發展辦活動，以及大學是否參與校友所創辦的事業經營運作，是完全不同的三件事，相關團體與個人將前兩項自動連結到第三項，實屬無理構陷、抹紅鬥爭。

尤其不能單憑現在執政的民進黨「政策」，用「懷疑」或「可能」有危害國安之嫌，即率爾否定過去已有穩定基礎的兩岸學術交流、而且是公開合法的活動。如果要指控某人某事成為國安「破口」，就應依法論法，一要有明確的法條根據、二要有具體事證，否則無異是「向心案」的烏龍再現，豈能徒以政治正確為本，操控民粹為術，恣意踐踏法治人權與學術自由？

面對這種猶如麥卡錫主義在台灣還魂的矛盾亂象，原本透過立法院的詢答互動，可以使問題的爭議點得到儘可能的釐清，未料蘇揆蠻橫霸道、令人難以接受也無法置信的反應，不僅缺乏應有的歷史人文素養，也喪失對學術殿堂、可敬前賢起碼的尊重，更流露出對國會議員、政治溝通的輕蔑與不耐。

獨台會案 劉兆玄勇拒檢調

立委鄭正鈐在國會殿堂質詢蘇揆，提到清華大學的建立，源自於美國退還庚子賠款，而管理賠款的是中華教育文化基金會，蘇揆和教育部長潘文忠竟大剌剌地說「不知道」；立委提起清華基金來源有一筆庚子賠款的紅利，還有「清華之父」梅貽琦校長捍衛學術自由，以及拒絕政府插手「清華基金」、堅持學術自由與教授治校等精神，蘇還怒批鄭「竟能扯到清朝」；面對立委質疑清大校長為何被抹紅，蘇揆更不耐地嗆道：「不是抹紅，這就是紅，設立就違法，懂了沒！」最後還罵了一句「吵死了」！執政當局看待大學學術自由這種有高度的議題，竟是用這樣無知蠻橫的心態、低劣粗鄙的言詞，如此的閣揆真是前無古人！

1991年清大曾發生「獨台會案」，調查局跑到清大逮捕研究生，當時清大校長劉兆玄雖不認同台獨，但更無法接受檢調進校園，獨台會案發生時，他雖是官派校長，卻認為大學自主更重要，因此寫信抗議法務部；學生要去抗議調查局，他也派專車護送，保護學生安全。民進黨後來與知識界、社運界發動「520反政治迫害大遊行」，要求「軍警特」退出校園，因此促成《檢肅匪諜條例》被廢除。

從當年清大的梅貽琦、台大的傅斯年，再到後來清大的劉兆玄，這些前賢校長都以其風骨、信念與具體行動，樹立了捍衛大學自治精神的典範豐碑，當年他們所處環境的威權或中共滲透的壓力，絕對更甚今日，更想不到30年後蔡政府又把政治黑手重新伸入校園。

自綠色執政以來，教育部將大學視作下屬，各大學也自居部屬，凡事等指示、聽號令，遇指令則奉命唯謹，更助長教育部官僚之氣焰，連自覺亦無，遑論風骨？教育部徹查此案必會造成兩岸學術交流的寒蟬效應，對台灣民主政治生機的扼殺，恐怕才是真正的危機。歷史的殷鑑歷歷在目，因政治需要而壓迫教育、箝制民主，終將遭到反噬審判。