【LIVE直播】超商店員勸戴口罩遭刺死！口罩政策是否改變？ 陳時中最新回應｜2021.11.22

又是勸導配戴口罩惹禍事件至今累積多起，因疫情中央流行疫情指揮中心至今尚未開放不配戴口罩，昨天桃園再度發生因超商員工勸人戴口罩而喪命。對此，指揮中心指揮官陳時中今天仍表示，口罩政策暫時不會改變，並提醒，相關工作者勸導配戴口罩，要以自身安全為主要考量。

國內疫情趨緩，連續多日沒有本土疫情，但口罩限令至今未解除，目前除特定場域或活動，例如山林、海濱、拍照、運動、泡溫泉等，包括室內或室外，仍規定全程配戴口罩，若有違規可依傳染病防治法開罰新台幣1500元至3000元。

但龜山一名41歲蔣姓男子昨天清晨到社區附近超商，卻因未戴口罩被禁止入內，第3度進入店內就突然持刀猛刺30歲蔡姓超商店員，最後不幸喪命。而日前也有超商人員遭挖眼等駭人聽聞事件。

若國內疫苗覆蓋率提高，口罩是否有望解令？陳時中今天對此表示，口罩政策暫時不會改變，若民眾因此有些些微不便利，在方便性上可以有所考慮。

他也提醒，相關工作者勸導配戴口罩，要以自身安全為主要考量。