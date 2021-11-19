西周是中國史上首個確立宗法制、創立典章制度，頒布禮儀法規，使中國走上禮儀和法制大道的國家。而「周玉」，也就是西周的玉器，在《周禮》中，更是被推崇為君臣道德品行的象徵。

依西晉武帝時出土之戰國竹簡《竹書紀年》所載，周穆王曾親赴盛產「和田玉」的崑崙山。另據《穆天子傳》所述，周穆王到崑崙山後，攻其玉石，取玉版三車，戴玉萬隻。再依明高濂《遵生八箋》之載敘：「上古用玉，珍重似不敢褻」。依此可知，早自西周時期開始，人們即已把「玉」，當作修身的標準和個人的品德象徵。而「周玉」，更是一種極具社會道德含義的特殊珍寶。

11月18日，資深媒體人周玉蔻在其臉書爆料：由顏寬恒（台中市第二選區立委補選參選人）邀請擔任發言人的張禹宣，是個「尿尿小童」！周玉蔻寫道：張禹宣於2016年隨APEC出訪團到秘魯採訪時，「曾因酒醉，在飯店大廳尿尿」。然對於周玉蔻的臉書爆料，張禹宣則立即澄清，當年的所謂「公然尿尿」之說，是由某主跑民進黨路線的資深記者戲謔杜撰。今日上午，張禹宣則前往台中地檢署，按鈴控告周玉蔻誹謗。

依《教育部國語辭典簡編本》，「蔻，可以治嘔吐、腹瀉等病症」。惟深感遺憾可惜，周玉蔻的曠日「扒糞潑尿」之舉，不單沒能發揮豆蔻「治嘔吐、腹瀉」的能效，反不日地把台灣的良善風氣攪得既臭又騷。甚且更自我糟蹋了：「上古用玉，珍重似不敢褻」之「周玉」，所代表的「修身、品德象徵、社會道德」之珍貴意義！唉……，真是可惜了，這麽一個原本寓意「含苞待放」、「德行天下」的傳世好名。

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