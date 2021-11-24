NCC(國家傳播委員會）最近睡着了！因為委員會們對53、54等有線電視新聞頻道，偏頗的選舉談話性節目，視若無睹！

NCC在近兩年地方及總統選舉之後審照時，就是以中天新聞台在選舉期間，因大量偏頗報導或評論，獨厚特定侯選人的不當立場為由，而廢止了中天新聞台的執照。造成史無前例的有線電視52台出缺，當然也引起了國際新聞同業的震驚。當時演出各大財團支持的新聞台紛紛出招爭搶該一空缺频道的大戲。

雖然最後NCC裁定了補缺的新聞台，但這項紛爭及裁定，至今尚未平息，有部分地區至目前仍然看不到52台的內容。NCC當初是以選舉報導、評論、活動都已失公平、公正、平衡為理由，而不給「中天新聞」續發執照，那麼這次中市二區立委補選時，遇到同樣亂像的媒體時，又為何不做出事先的提示或警告呢？

明眼人都知道，是因當時中天新聞在高雄市長及後來的一些選舉活動中，對執政黨候選人帶來了極大的壓力，當局為之不快，因而非置中天於死地不可。當時NCC的這項裁決，曾引起國內外相關團體的廣泛討論及批評。所以，裁決至今仍餘波蕩漾。

現在台中二選區立委補選，情況嚴重百倍。有線電視53台由周玉蔻主持的新聞性談話節目，異常偏頗的攻擊在野黨候選人及其家庭，其攻擊態度已超過了言論自由的範圍。節目內容只針對其中的顏氐家族窮追猛打，早已不談選舉了。

同樣偏激立場的節目，也每天都在54台播出，幾週來每天都以大幅度時間，對選舉人及其家族悪意攻擊及激烈批評。這樣的節目就連執政黨人士都看不下去，因為完全是以傳播公器做為私人武器，形成了一場以公挾私的鬥爭鬧劇，而其他候選人的聲音反而被忽視了。

顏家若作不法之事，司法機關應及早介入調查，為何到選舉時才讓有心的媒體人去作秋後算帳式的攻擊？

NCC現在只作壁上觀，放棄了自己的職權，對於電視傳播業的失序演出視若無睹，一點公正立場都沒有，這種不作正事，只作打手，不僅太過分，而且也太失職、失格了！

NCC的委員們該醒醒了！領政府豐厚的薪水，又擁有極高的榮寵，不能一直裝睡，對於新聞頻道的公正中立原則，總該適時的加以維護吧！

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