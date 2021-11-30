有「港湖女神」稱號的立委高嘉瑜，因著在民進黨內的叛逆言行、姣好甜美的外表，以及犀利的問政態度，舉手投足總成媒體追逐焦點。但是全國性的高知名度，為她的生活帶來的並不全然是助益，先前才成了AI Deepfake換臉情色影片的主角，如今又疑遭到家暴，公眾人物的私密遭到侵害，上了檯面，需要更多的勇氣去面對。

網紅小玉涉換臉A片案遭破獲，引發社會議論，連總統蔡英文都身受其害，如同被害人、高雄市議員黃捷所說，這樣的事情本身就是一種「虛擬的強暴」，高嘉瑜則以「數位性犯罪」稱之。不過，高嘉瑜也坦言，「自己本來不想去看這些影片」。但散播開之後，不斷會有人把影片回傳給她，形同再次傷害。身為立法者的高嘉瑜，自是無法漠視，鼓起勇氣站出來，肩負起責任，力促修法嚴懲、設下立即的阻斷機制。

回到現實的生活，高嘉瑜的私密生活也為外界所窺探，若是無涉公眾利益的八卦，理應不該遭到追逐，感情世界公開與否，應該尊重當事人，就算是遭到家暴，也沒有向外界說明的必要；強逼當事人說明細節，不也是再次傷害。不過，高嘉瑜要如何處理這起暴力事件的「態度」，卻有著社會示範作用，因此她說，「會勇敢面對，希望不要再有下一個受害者。」

根據衛福部的統計，家暴案一年高達17萬餘件，這個數目還不包含未通報的黑數。其實，家暴不僅是對身體的暴力，精神上、經濟上的騷擾、控制、威脅或其他不法侵害之行為都算是。面對家暴的第一步就是向警方報案，再來是尋求協助，縣市政府的家暴防治中心、113保護專線、「關懷E起來」網路通報平台、甚至還有男性專屬的關懷專線可供利用，不管是在法制面或社會扶助面，堪稱完備。

希望高嘉瑜面對線上、線下不法的這份勇氣，能夠感染給社會上的每個角落。面對暴力，不該只是隱忍和姑息，一定要有向外求助的勇氣，才會有迎向陽光的那一天。

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