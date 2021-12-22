美國總統拜登於12月8日在白宮南草坪受訪時表示，他「並不考慮派軍」阻止俄羅斯入侵烏克蘭後，英國國防大臣華萊士也在16日於接受英國《旁觀者》周刊採訪時直言，如果俄羅斯入侵烏克蘭，英國或其盟國均不太可能出兵保衛烏克蘭。

事實上，早在本月1日，北約主席斯托爾滕貝格即已清楚切割，由於烏克蘭不是北約成員國，而只是重要的「合作夥伴」，因此，北約看待「合作夥伴」烏克蘭和「盟友」（例如：拉脫維亞），是有區別的。

斯托爾滕貝格指出，明白區分北約「盟國」與「合作夥伴」烏克蘭的異同，至關重要。北約對盟國提供集體防禦保證，我們會捍衛和保護所有盟國。但烏克蘭只是一個「合作夥伴」！

儘管北約已注意到俄羅斯，開始在烏克蘭東部邊境集結，包括：重型裝甲、無人機在內的戰鬥部隊，但斯托爾滕貝格仍然依照北約盟國條約第5條表明，西方聯盟不會在烏克蘭遭到俄羅斯襲擊時保護烏克蘭，就像2014年俄羅斯首次入侵烏克蘭或喬治亞共和國時一樣，即使烏克蘭早自2008年起即已成為北約的重要「合作夥伴」，而且還是聯合國原始會員國。

而就烏克蘭刻正面對俄羅斯可能再次入侵的緊張局勢，日本前首相安倍晉三於12月19日，在九州福岡市「正論懇談會」演講時指出，「這也是台灣的一面鏡子」，台灣應該引以為鑑！安倍晉三自陳，他想像過，如果國際社會不能阻止俄羅斯入侵烏克蘭，中國會怎麼想。

早前，安倍晉三也曾於本月1日以「新時代台日關係」為題示警，日本無法容許台灣遭受武力侵犯，因為「台灣有事等同於日本有事，而此也就會形同日美同盟有事。」安倍說，如果中國入侵台灣，可能會導致日本的生存危機。

今日，北約、美國、英國皆已先後撇清烏克蘭並不是北約成員國，而「只是合作夥伴」，強調北約盟國因此不會出兵保衛烏克蘭，則藉烏克蘭想想自2003年起，雖由小布希指定為「主要非北約盟友」的台灣，倘若一旦不幸「很有事」時，實不知北約、美國、英國又將會怎麼說？

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