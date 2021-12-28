美國約翰霍普金斯大學國際關係學院教授白蘭斯（Hal Brands）表示，美國越急於在其他地區收縮來轉向中國，就越給俄羅斯和伊朗行動的空間。結果美國被搞得手忙腳亂，戰略上一團亂麻。美國作為全球大國想集中在一個區域，只會讓其他地區的對手乘虛而入。這是拜登的困境，問題出在美國的承諾超過美國的力量。

白蘭斯指出，美國總統拜登想集中力量對付中國，這不難理解。拜登政府認為中國是威脅到美國領導國際秩序的最大挑戰，同時也是對西太平洋局勢的挑戰。幾年來，由於危機和衝突的增加，美國國防部和其他部門都想把對付中國作為優先。

但是，拜登上台一年後，他又被其他危機給牽制住了。

白蘭斯說，恢復伊朗核協議看來很難，因為目前強硬派在德黑蘭占主導。要是伊朗重啟核設施，拜登很快就面臨二選一的困境：要麼接受伊朗成為核國家，要麼發動高風險的戰爭來阻止伊朗。

此外，白蘭斯認為，要是美國繼續留在伊拉克和敘利亞，伊朗可能通過代理勢力繼續發動襲擊。美國撤軍和塔利班上台後，阿富汗可能出現饑荒。中國在海外尋求軍事基地，包括亞洲、波斯灣、西非等。

白蘭斯說，還有烏克蘭問題。俄羅斯在俄烏邊境部署17.5萬軍隊，可能要發動進攻並占領關鍵領土。要讓俄羅斯總統普丁保持克制，那麼基輔政府必須在政治上屈服，西方國家還需要承諾不讓烏克蘭進北約。美國政府要阻止俄羅斯進攻的辦法不多，目前主要是威脅經濟制裁，但制裁對普丁的影響不大。

白蘭斯直言，如果普丁進攻烏克蘭，就會引發最近25年來歐洲最嚴重的安全危機。美國將像2014年俄羅斯進攻烏克蘭後那樣，再次在北約的東線組織防線，來安撫恐慌的盟友。美國國防部再不能說自己是在念念不忘對付中國。

他強調，美國越急於在其他地區收縮來轉向中國，就越給俄羅斯和伊朗行動的空間。結果美國被搞得手忙腳亂，戰略上一團亂麻。美國作為全球大國想集中在一個區域，只會讓其他地區的對手乘虛而入。

白蘭斯認為，這是拜登的困境，但不是他的錯。問題出在美國的承諾超過美國的力量。要是中國、俄羅斯、伊朗的行動更積極，這個問題還會惡化。要是拜登運氣和技巧夠好，這個冬天他還能熬過去。但美國繼續這麼扛著，一定會吃苦頭。