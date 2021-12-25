台灣在過去5年以來，特別在兩岸關係的推展面，一直是呈現斷層式的起落。這從蔡英文2016年上任後最初的一段期間、她一些重大講話和文件發布，加上接受國內外媒體訪問的報導，已經能看出她「兩岸政策」的輪廓。譬如，她對兩岸關係在形式上雖是希望能做到「維持現狀」，但在言詞上，則盡露要走出「現狀」的企圖。

其中對於可維持「兩岸現狀」的「九二共識」，蔡英文則是從沒有表達認同或接受過，特別在2019年1月2日蔡英文針對中國國家主席習近平發表《告台灣同胞書》40 周年的紀念談話提出了有關「探索一國兩制台灣方案」時，蔡英文曾強硬地回應說：「我們始終未接受『九二共識』，根本原因就是北京當局所定義的『九二共識』，其實就是『一個中國』、『一國兩制』。」

此後，總統蔡英文在兩岸關係發展中，更是把台灣與大陸之間的相互定位開始明確放置在「國與國」的位階。譬如，她在2021年10月10日發表文告時提出「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，引起了「兩國論」重啟的討論。因為這次雙十演說是把《台灣前途決議文》的部分論述放入文告，開始形成對內對外都在形塑兩岸是不同的國家。

當然台灣整個「趨獨」情勢，開始引發大陸內部普遍求「武統」的聲浪；國際社會也頻發「台海情勢」危急的警訊。但值得注意的則是習近平在2021年提出的兩項「兩岸問題解決方案」，如果運用到實際面來操作，依作者的判斷：習近平實際已掌握整個「當前兩岸情勢的走向」，但面對台灣仍希望「以和解獨」。

首先，在2021年10月9日中國舉行紀念辛亥革命110周年大會時，習近平針對台灣問題釋放出最新信號，除了誓言一定要實現「祖國完全統一的歷史任務」，最重要的是，習近平仍然強調「以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。習並說：「我們堅持『和平統一、一國兩制』的基本方針，堅持一個中國原則和『九二共識』，推動兩岸關係和平發展。兩岸同胞都要站在歷史正確的一邊，共同創造祖國完全統一、民族偉大復興的光榮偉業」。在這裡，「以和平方式實現祖國統一」的基調再次強調，在今年10月1日至4日有150架次的中國軍機進入台灣防空識別區以來，習近平首次對海峽局勢做出明確表態，而且在講話中並沒有直接提到使用武力統一台灣。

其次，在剛結束的中共19屆6中全會上，習近平也釋出對台政策是要有「足夠的耐心和戰略定力」，顯然在此前提之下，「武統台灣」已不在大陸內部的主流思考，並且大陸媒體對台評論與報導也開始明顯降溫，並開始議論哪種「因素」會對和統啟動最有利的作用。其中國台辦副主任劉軍川提出的「統一後台灣財政用於民生」，已引起大陸與台灣內部熱烈的討論，並有大陸網民認為先把大陸本身的經濟與民生搞好，才是和平統一台灣最關鍵的因素。

再來，國台辦發言人馬曉光在12月16日「反台獨不反台灣」的表態，以及大陸國務院在同一日發布ECFA繼續實施文件，形成後續呼應。《旺報》在12月25日社評就提到：「北京既不會被台獨激怒，也不會被美國挺台政策干擾，更不會被內部武統仇台聲音迷惑，這應該是最清晰的訊號。」。

如果我們可運用「足夠的耐心與戰略定力」的提醒，允許台灣先把「兩制」的優越性公開來推敲，至少讓大家有空間來進行「兩制」的討論，而且也提供台灣人民另外不同生活方式的選擇。至少台灣民眾稍後可能體會到：當他們需要「兩制」繼續時，也必須考慮到有個「國家」在背後保障「兩制」。（作者為澳門理工學院名譽教授）