今年35歲的青年，大學畢業要找工作時，恰巧碰到美國雷曼兄弟投資公司破產而引發的全球金融風暴。打拚10餘年，多數仍是低薪資、高工時、不敢婚、不想生、買不起房、被割韭菜、不想跪著又站不挺直的世代。

今年30歲的青年，出生恰逢蘇聯解體，經歷就是從冷戰結束到新冷戰開啟。今年25歲的青年，伴隨著「網際網路」一起來到這個世界，作文變成簡訊，圖書館換成谷歌大神，坐在床上就可以把功課基本寫完。今年20歲的青年從出生就一直是全球反恐戰爭，捱到讀大學又來了新冠疫情，不進教室，不能出國，只能在線上看到教授和同學，大學社團活動也不可能重來一次。

經濟泡沫、地球暖化、強權爭霸、疫情肆虐、政治爭鬥、戰爭風險，基本上都不是年輕人造成的，卻必須由他們來承載。與全球同世代的台灣青年，面對相同令人糾結的國際政經及社會環境，復由於中國大陸的高度威脅，兩岸實力的極度失衡，邦交國不斷棄我而去，及台灣內部政治亂象，更加深他們的窒息感。

今年大學3年級的學生，即使還沒去服16周的義務役，距離36歲除役年齡還有15年。今年35歲，服役時曾當過預備軍官或士官的年輕人，同樣要到15年後才會除役。負責國家安全政策的長輩們，未來15年台海不會有事吧？畢竟打起仗來，不可能只靠現役職業軍人去扛。

大陸領導人習近平自2015年進行「全面國防與軍隊改革」，加快中共人民解放軍的建設步伐，增強反外軍干預的能力，頻密增加「遠海長航」向外兵力投射的演訓，突穿台灣位居中央位置的「第一島鏈」成了新常態，而習近平也為解放軍立下了2027「建軍百年奮鬥目標」。

解放軍的急速進展改變了美國自二戰結束後，獨霸亞洲的形勢。中國大陸的強勢崛起逼使美國「轉向」，撤出中東而專注「自由與開放的印太」。作為美中戰略對抗前沿和較量擂台的台灣，已經64年未經戰火，兵役役期在年輕選票的考量下，一路砍掉了20個月，後備動員實際上是「名冊人多，能戰者少」。

對於台海發生軍事衝突，國際社會菁英的警覺與估算，和台灣各界的民調差距之大，找不到令人信服的合理解釋。眼看台灣人民「不怕鬼，不信邪」的浪漫，美國政策圈的「焦慮感」逐漸積累，自然也就會為了本身的戰略利益，開始給台灣加壓：武器裝備要買，國防預算要加，建軍構想要改，後備動員要實。

回答民調，當然是挺身保衛國家；對嗆大陸，當然是靠鍵盤和投票，因為這樣既省時又不用真的付出代價。稍有警覺意識的大學部學生問：大陸會不會真打？研究所學生互相問：你接到「動員召集預告書」了嗎？他們都是還沒除役的年輕人。

台海的和平與穩定不應建立在「大陸不會動武，美國必來相救，台灣應該沒事」的自我催眠。台海形勢漸趨緊張，兩岸在毫無危機管控溝通機制的狀態下，一味鼓動人民「敵視大陸就是愛台灣」，或自詡「沒有開戰就是維持現狀」，更有可能將年輕人的未來推入險境。

如同是新兵訓練中心的老士官，一個個梯次地從接新兵到結訓，永遠與年輕世代為伍，算是比大多數人幸運。大學教了近30年，已成了「長輩」，現在的學生比自己的孩子還要小。每次走進教室，看到一雙雙迷惘的眼神，真心感受到年輕世代面對的處境令人擔憂，內心的愁煩未必是長輩們可以體會的。

地球會旋轉，世代會交替，台灣的未來終究會交到年輕人手中。而現在還在崗位上的我們，為他們形塑一個和平穩定的台海，讓夢想和創意有實現的機會，本就責無旁貸，又怎麼捨得送他們走入戰火。（作者為淡江大學戰略所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）