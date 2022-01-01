美國「挺台」變本加厲，民進黨「抗中」走火入魔，2021年的台海局勢風高浪急，兩岸關係險象環生。我們之所以能有驚無險邁入2022年，大陸的戰略定力與耐心不可或缺。相較口口聲聲「不挑釁，不冒進」的蔡政府，穩紮穩打的大陸才是兩岸關係的穩定器。

儘管過去的1年北京「遏獨」也是摩拳擦掌，但從習近平的一系列對台喊話到中共十九屆六中全會決議，在在證明大陸對台政策並沒有因為風險挑戰自亂陣腳，而是穩字當頭。國台辦發言人在2021年年終發布會上重申，「我們堅信我們握有主導權和主動權，我們的政策非常清楚，我們願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。但如果台獨分裂勢力挑釁逼迫甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

既然大陸自信掌握主導權和主動權，那麼面對美國或者民進黨的挑釁就可以從容不迫，謀定而後動。比如，去年華府不顧北京的一再警告，連續派出軍機起降台灣，大陸除了照本宣科提出抗議，解放軍是有所為有所不為。一方面，美國加碼台灣牌固然挑戰了大陸的底線，但也為解放軍加快備戰和軍機繞台常態化增加了合法性。另一方面，大陸並沒有在一些鷹派的鼓動下派出軍機直接飛越台灣島上空，因為那樣做只會火上澆油，給美台深化軍事合作提供口實。

再比如，蔡英文在去年的「雙十」講話中首次拋出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，大陸的反應有理有利有節。一方面，國台辦在第一時間作出回應，痛斥蔡英文「雙十」講話是鼓吹「台獨」、煽動對立、割裂歷史、扭曲事實，特別是「互不隸屬」一說就是赤裸裸地販賣「兩國論」。

另一方面，大陸並沒有氣急敗壞，掀起一輪文攻武嚇的新高潮，而是採取了相對的冷處理。在北京看來，民進黨想分裂中國純屬蚍蜉撼樹，蔡英文的講話更多是一種「台獨」話術，改變不了兩岸同屬一中的事實。美國也不會認同民進黨單方面改變現狀。如果大陸大張旗鼓回擊新「兩國論」，恰恰中了民進黨的圈套，證明兩岸關係的主動權在民進黨和蔡英文手裡。畢竟，「紅線」在哪裡？何時採取何種「斷然措施」？這些都是北京說了算的。

並不是所有人都能理解中共高層的戰略定力與耐心。煽動悲觀、急躁和激進情緒的網友往往高估了「台獨」的能量和美國「挺台」的意志。藍綠基本盤早已翻轉，但民進黨還是只敢「嘴炮台獨」，因為主流民意不支持真「台獨」，更不希望兩岸兵戎相見。美台關係看似如膠似漆，天花板也已顯現。大陸敢於穩坐釣魚台，就是看穿了民進黨和美國的色厲內荏。

「台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決」、「實現中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程！」根據習近平的上述判斷，解決台灣問題，實現中國完全統一也已經不可逆轉。因此大陸更加要有定力與耐心去化解兩岸分歧，推進融合發展，爭取台灣人民的理解與支持。至於民進黨和美國，戰術上不斷用小動作騷擾大陸，但在戰略上已經難以改變兩岸關係的走勢。