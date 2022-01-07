Omicron應該已經散到社區了。誰，是讓病毒再次擾亂春節安寧的木馬？

Omicron如海嘯般席捲全球，毒性雖較Delta低，卻仍有接近於原生株的重症率，不僅在南非、美國、英國都造成兒童住院率竄升，而且，美國加護病房住院人數飆升，英國與南非之死亡率更都再度快速上升，絕非什麼聖誕禮物。

Omicron一旦進入社區，就勢如破竹，原因是其複製速度太快，潛伏期中位值僅3天；更可怕的是，一樣在潛伏期就能傳播，傳染力高峰在發病前1～2天到發病後2～3天，亦即暴露後1～2天就有傳染力，而且具高度空氣傳播能力，但此時檢驗可能仍是陰性。機場群聚驗出的病例9成已有症狀，表示太慢發現，甚至已完全過了傳染力高峰期，早已傳幾波了。而空氣傳播能力會有較多不特定對象的感染，查感染鏈必定漏失許多。

病毒已經超完美進化，政府還用舊石器時代的方法在慢慢雕花，當然永遠追不上，且多所疏漏。這就是為什麼如果還想控制疫情，那麼，一旦有社區傳播，就必須及早啟動封城與普篩，而且必須一再篩。偏偏，封城、普篩早就被對岸用過了，自然是要與「通匪媚共」畫上等號的大不韙，恐怕不僅不可以做，連講都不可以講。然而，病毒看起來就是穿透疫苗與口罩了，也確實已經太慢了，各縣市只得又要各自競相祭出求生措施了！

本來，不想搞到封城或三級警戒，勢必就是要把國門牢牢守緊、守滿的。然而，國門又是怎麼守的呢？

國際Omicron疫情升高後，大家早就多次示警，就算不取消航班，至少應將英美列入高風險國家。但防疫指揮官卻一再聲稱：風險都一樣。哪裡有一樣呢？中央疫情指揮中心公布138例境外移入的Omicron病例中，美國一國返台的就占84例，超過一半。已發生的數起檢疫旅館破口，傳播來源也是美國返台者。若與另一個居返台數大宗的對岸來比較，依國際公布數據，1月3日美國發生率之7日平均值是百萬分之1442.6，而對岸是0.13，差距達1萬倍以上！1萬倍，能說是一樣？難道不是睜眼說瞎話？

疫情散出後，指揮中心趕緊公布一串風險「也很高」的國家名單來陪榜，卻不依照入境人數高低，完整透明列出前幾名來源地的風險比較。刻意不提供風險低的數據，把風險相差1萬倍之多的入境者都當作一樣，通通送作堆，從機場、洗手間、採檢、交通工具，到入住同一棟檢疫旅館，一路混來混去，大搞雞兔同籠，低風險返鄉者想要完璧之身回到家，還真不容易！

當初大喊「小明」回來搞不好會癱瘓台灣醫療體系，如今每天明確的有數十例回來的「大明」確診，難怪需要加開負壓病房，但，夠用嗎？禁得起嗎？

如此刻意掩飾存在而明確的高風險，也就不用意外，除了殃及檢疫旅館，首當其衝的桃園機場，想不淪陷也難!那政府又做了什麼來防守？

明明知道每天有許多境外移入病例，在國門與檢疫旅館服務的高風險工作者，等於是以肉身在為國人擋病毒。然而，不知是因為「普篩就是媚共」，或根本就沒有從5月疫情學到教訓，竟然沒有對這些人提供定期普篩。不僅如此，整個高風險群的健康管理，竟然呈現無政府狀態—既沒有及早完成第3劑加強疫苗，更沒有執行分艙分流。竟然會搞不清楚交通車怎麼搭，也沒掃QR code，更不要說，又是有症狀卻沒通報，經過那麼多天之後才檢驗，早已耽誤防疫時效。

更誇張的是，在毫無健康管理的情況下，高風險群竟然還兼做另一接觸密集人群的高風險工作(市場擺攤)或活動 (歌友會)，完全不知道機場不是境內，不能歌舞昇平。這些，不就是一連串怠忽職守所連結起來的超級「特洛伊木馬」，把病毒從境外一路直送到社區嗎？

上上下下熱力四射瘋選舉，該落實的防疫工作，從沒被用心做過。防疫打手、防疫罪人，還能選立委、反罷免，大剌剌靠著「塔綠班」大內宣在人民傷口上撒鹽，也絲毫沒在忌諱。不就是這樣的一隻特洛伊政治大木馬，把Omicron送進台灣，再一次害全民春節不好過嗎？（作者為健康永續教育基金會董事長）