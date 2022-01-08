立陶宛國內的政治風向變了，總統瑙塞達以專訪形式甩鍋，聲稱以台灣為名設立代表處並未徵詢他的意見。政治形勢從來都是複雜的，台灣想通過立陶宛來拓展國際存在，不僅要處理好美國、立陶宛等國的關係，也同樣要顧及立陶宛國內因素，而且這些因素從來都處於不穩定狀態。

立陶宛是半總統制國家，總統掌外交大權，但執行方卻由總理任事，更重要的是立陶宛的執政黨非鐵板一塊，而是幾個黨組成聯合政府，所以當立陶宛政府主導了這一次爭端之後，自然也就給了其他小黨和反對黨提升自身話語權的機會，畢竟敢於跟一個大國做對抗，要付出相應的代價是不可免的，如果沒有萬全之策，無異於讓自己成為眾矢之的。

立陶宛的執政黨認為自己做好了準備，畢竟從外部宣傳的視角來看，美歐都給了強有力的口頭支持，而且從地緣政治的角度來說這麼做也「沒錯」，一方面他們跟中國大陸關聯不密切，經濟衝擊有限，另一方面他們想要擺脫近鄰俄羅斯的威脅，通過擁抱美國、滿足制衡或對抗大陸的戰略需要，以贏得美國的支持提升自己應對俄羅斯的籌碼，看起來是對其有利的選項。

這些政客的短視決定了他們沒有料到中國大陸日漸增長的影響力，更沒有意識到其最需依賴的歐盟，其實跟中國大陸有著極密切的關係，他們現在也發現，無論是通過歐盟走反制的程序，還是進入WTO走起訴程序，都是耗時過久，根本緩不濟急。事實上，這類程序本來就是不想採取動作的一種託辭，如果真有打算反制，一切程序都可以加速。

在這個時候，台灣為了盡力挽回立陶宛，避免立陶宛改變政策，只能將檯面下的利益勾連擴大，並直接放在檯面上，於是我們看到了2億美元的投資基金出爐，這是輿論場上如此多的支持中唯一落實到行動上的舉措，真金白銀可比那些口頭支持和電話聲援強多了，也難怪台灣的金援外交會被譏諷為凱子外交，因為只有台灣才會真的願意付出代價。

不過以目前的局面來看，2億美元根本不足以撼動立陶宛政策的改變，最終的結果就是竹籃打水一場空。這是因為立陶宛與歐盟聯繫太過密切，現在大陸的影響力直接施加在相關的歐盟企業上，這就意味著相關的投資和貿易要受到嚴重衝擊。事實上，大陸還沒有祭出真正的殺手鐧，比如對外交部長在內的主要政客實施制裁，這種釜底抽薪的措施會讓這些官員的政治基礎很快崩塌，台灣給再多的援助也就失去了意義，要是想直接付給政客本人，那也沒有用，因為無異授予反對黨口實，會讓他們鋃鐺入獄也不是不可能。

本來這只是一齣台灣和立陶宛共同導演的宣傳劇，但兩邊政客的短視決定了他們根本無暇顧及後續的一連串負面效應，而只能是滿足於眼前一時爽。台灣政治風氣愈來愈向下沉淪、為人所不齒，就始於民進黨的執政。若干年後再來回顧這一系列的鬧劇，贏的一方也不會覺得有多光榮，台灣的外交手段還是停留在這個階段，就連無關的看客恐怕也都會感到臉紅。