香港《立場新聞》6名現任及前任董事和高層遭港警拘捕，並凍結其約6100萬港元資產；代理總編輯林紹桐隨即請辭，並宣布停止運作、遣散所有員工。香港的新聞與言論自由再度受創，令人遺憾。

新聞與言論自由是社會防腐劑，也是人類共同的價值，需要維護。香港自去年6月底開始施行《國安法》以來，隨著多家指標性媒體與其負責人遭到逮捕，香港是否仍然擁有新聞與言論自由，受到全球的關注與檢視。

香港實施《國安法》後，政治與社會運作機制發生很大的變化，包括媒體在內，所有行為都受到《國安法》節制。相信港府的拘捕行為有其法律依據與必要性，未來進入司法程序將受到全球關心新聞與言論自由的團體與個人檢驗。但我們仍要提醒港府，執行《國安法》要極為謹慎，更不容濫用法律授權箝制新聞自由。

蔡政府對港府這次拘捕行動，採取一貫口頭「挺香港」、「撐香港」的立場，陸委會批判「這不就是文字獄？」蔡政府聲稱人權、法治與新聞言論自由是人類普世價值，在台灣卻打壓新聞自由，對言論自由採取雙重標準，使此一民主價值淪為政權管控異議、政治操弄媒體的工具。我們捍衛新聞與言論自由，不能只針對香港說三道四，更要對台灣歷經艱難才逐漸茁壯起來的新聞與言論自由環境真心疼惜，不容說一套、做一套。

唯有尊重異議、包容多元言論的社會，才會有自信成熟的人民，這樣的政府也才會得到人民長久的支持，香港如此，台灣亦然。