原以為蔡英文的官威好大，跺跺腳就可以轟動武林、驚動萬教；原以為蔡總統的權力無遠弗屆、號令一出誰與爭鋒？連吳怡農看到台下的女皇都嚇得直打哆嗦、｢說都不會話了｣。可是看到總統臉書，突然又覺得國家領導人怎麼這麼小鼻子小眼，格局跟幫派老大沒啥兩樣。

台中第二選區立委補選、無黨籍立委林昶佐罷免案將於本月9日投票，民進黨喊出「靜昶守護」口號也就罷了，現在直接將兩位當事人擺在一起開記者會，連戲都不演了，要知道林昶佐還不是民進黨喔！居然成了總統念茲在茲的頭條大事。《地制法》也不管了、尼加拉瓜、韓國欺負我們也不要緊、酒駕壓死人跟她沒關係、女兒要不到錢殺老父更是小菜一碟……。這些老百姓關心的議題她提都不提，反而是兩個跟民進黨｢馬吉｣的兩個小立委佔據總統所有心思、當作國家大事來辦。對了！還有就是網紅小玉的「變臉謎片」能讓總統坐立難安、立即變臉。

一葉知秋、以管窺豹，國家領導人的眼界與格局如果只是這樣，還能指望她把國家大事帶到富國裕民上去，那是「四兩棉花」，談都別談。

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