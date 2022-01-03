國家通訊傳播委員會（NCC）日前提出我國首部網路監理法「數位通訊傳播服務法」（數通法）草案架構，引起各界關注，其中有四大挑戰必須克服。

該草案架構把網路數位通訊傳播中介服務分為五大類，所有網路服務類型都需負擔各種義務，但排除小規模業者。首先，最大的挑戰在於我國通訊傳播產業最大的問題，其實是本土產業受到境外巨擘的壓制。主管機關最優先的任務，或許應該是如何扶植本土的產業，否則主要平台不管是YouTube或臉書，都陸續蠶食鯨吞本土的廣告等媒體資源，我國的文化自主性必然受到強烈威脅。

第二大挑戰是如何避免自律變成他律。NCC對「數通法」草案架構，強調是為了維護網路言論自由，參考「馬尼拉中介者責任原則」以及「聖塔克拉拉原則」，對數位通訊傳播服務提供者課予相關責任及義務，以保障數位環境之安全。然而，前述兩大原則的重點都是業者自律。「馬尼拉中介原則」主張網路用戶的言論不應由企業審查，政府行政部門不得要求對內容進行限制，除非有司法判決；「聖塔克拉拉原則」則是要求網路企業自律， 自我公布、通知與允許申訴。如今入法，如何避免讓自律變成他律，有待觀察。

第三個挑戰是執行的問題，草案針對規模較大的線上平台，要求其接受外部獨立稽核。這個獨立稽核怎麼進行？如果是由主管機關自行洽詢第三方機構，恐怕也會有白手套的疑慮。

而且較大的線上平台怎麼認定？歐盟是指有效使用人口達10%的網路平台。這是按照歐盟《數位服務法》的規定。但請注意，分母是歐盟人口，4.5億人（這不含英國6700萬人口）的10%，也就是4500萬人。目前法國總人口大約6700萬人。由此可見，歐盟列管的線上平台具有如何的規模。台灣呢？難道要用2300萬人的10%？那比歐盟嚴格10多倍了。

第四個，也是最大的挑戰來自於如何規管境外的網路平台，法國在2021年重罰谷歌，就是認為其資訊不夠公開。要國際網路平台公開資訊，不只有商業機密的攻防，更難的是演算法等課題。台灣要如何讓國際網路平台配合？難度非常高，或許可以巧妙結合法國等國家的策略與腳步。坦白講，如果沒有辦法要求YouTube、臉書等國際網路平台巨擘配合，卻反過頭來只能要求台灣的本土小平台遵照辦理，就很難真正落實草案想要達成的目的。

主管機關參酌國際對於網路平台治理的作法，確實積極任事，期待能進一步結合本土通訊傳播產業的實際情況，以扶植為主、監理為輔，克服前述四大挑戰，設法促成台灣通訊傳播產業的健全發展。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）