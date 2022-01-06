Omicron變種新冠病毒陸續在世界各地引爆疫情高峰，台灣國門在病毒反覆敲擊之下，也出現了檢疫旅館旅客與機場清潔工群聚感染。檢疫旅館與機場是防疫前線，如今已被攻破，接下來務必守住社區防線與醫院防線。

何以檢疫旅館與機場防線會被攻破？一、Omicron潛伏期平均只有3天（先前變種約5天），可在更短時間內複製更多病毒。二、大量病毒附著在環境或人員口罩與手套上，若不小心碰觸，又再接觸口鼻，便容易感染。三、輕症與無症狀多，容易被當成一般感冒或根本沒發現被感染，而延遲就醫。四、因為病毒S蛋白有30多處突變，使得現有疫苗容易失效，造成大量突破性感染。

以最近北部幾處檢疫旅館群聚感染來說，檢疫旅客都查不到違規互動，因此只剩環境傳染與空調傳染兩種可能。而1年多來全球防疫經驗顯示，新冠病毒幾乎不會經由空氣傳染，因此環境傳染的可能性最高。防疫旅館人員不是醫療人員，在個人防護，比如穿脫隔離衣或消毒等事項，如果未受充足訓練，便可能在服務過程沾惹病毒。至於機場清潔工，除了可能接觸染疫旅客留在環境接觸面的病毒，也可能在上廁所時因為脫下口罩或近距離互動而感染。此外，在交通車密閉空間內，如果病毒從口罩漏出，也可能傳染給同事。

檢疫旅館與機場設施產生的群聚感染，在國外比比皆是，台灣相對上已經做得比較好，因此無須苛責相關染疫人員，而是必須用醫療機構的標準來檢視這些單位的防疫SOP，並給予人員充分訓練。

從染疫清潔工的Ct值來看，病毒應已複製傳播兩到三輪，如果在清潔工之外，目前沒有其他接觸者確診，就代表社區防線仍有一定強度；反之，如果未來1、2周出現新增案例，顯然意味社區防線也被攻破了。台灣目前雖維持二級警戒，但群聚與內用已幾無設限，如果未來不能圍堵病毒，應考慮限縮群聚與內用。香港跟台灣一樣維持清零好幾個月，最近也出現了omicron本土案例，他們馬上對餐廳內用調升門檻。

另外，收治大量境外移入案例的醫院防線，當案例一多，加上病毒傳染力強，院內感染便容易出現。如果社區出現群聚感染，醫院內感控也必須升級。

雖然歐美出現每日新增上百萬人確診的嚇人數字，不代表台灣社區也會產生大量案例，就看大家願不願一起守住社區防線。從去年疫情伊始，就一直有「不可能清零，應與病毒共存」的聲音，事實證明台灣接連把舊株、Alpha變種與Delta變種都清除了。因此接下來的防疫最高指導原則仍是「清零」二字，切莫輕易放棄，採取什麼「佛系防疫」。

第3劑疫苗是追加防疫的保險，先前因為台灣社區沒有案例，民眾裹足不前，現在既然防疫前線已被攻破，就應鼓勵大家施打，並縮短第3劑間隔到3個月。第3劑疫苗種類應以mRNA為主，因為抗體指數衝得最高；尤其莫德納，對於大量已打兩劑AZ的民眾，第3劑應考慮從半劑提升到全劑，以取得最佳保護力。（作者為醫師）