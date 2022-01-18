稍早故總統蔣經國先生逝世34周年紀念，朝野都有相關紀念活動。退輔會以「為什麼要紀念經國先生」為題發布新聞稿，表示蔣經國路線是「反共、革新、保台」，這是國民黨人應省思學習的地方。

國民黨黨主席朱立倫與前總統馬英九也在這一天先後到桃園大溪頭寮謁陵，朱立倫表達自己愧對經國先生，期許自己加倍努力，不負當年與經國先生一面之緣的鼓勵。由此可見，先總統蔣經國對台灣的貢獻是超越藍綠的。

此外，經國七海文化園區將於1月22日正式開幕，這是中華民國第一座總統紀念圖書館，也是亞洲規模第一的總統圖書館。開幕當天蔡英文總統將親臨致詞，前總統馬英九、前副總統連戰、親民黨主席宋楚瑜、國民黨主席朱立倫、台北市長柯文哲、前台北市長郝龍斌及外國駐台大使等都將受邀出席，外界好奇總統蔡英文屆時會如何推崇蔣經國對台灣的貢獻呢？

對比民進黨政府對蔣經國的推崇，紀念先總統蔣中正的中正紀念堂卻在文化部與促轉會兩路夾擊之下岌岌不保。同樣是對台灣經建居功厥偉的兩蔣父子，老蔣在中央政府播遷來台後守護台灣，不致淪為中國共產黨血洗台灣下極權統治。但民進黨政府在中小學的中華民國近代史上卻有意省略了老蔣禦敵的貢獻，故意表彰小蔣來打老蔣，沽名釣譽營造藍綠大和解，有夠矯情與虛偽，實在可鄙！

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