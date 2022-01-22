中央疫情指揮中心22日公佈，台灣單日新增130例新冠肺炎確診病例，分別是82例本土病例及48例境外輸入病例。今日暴增82例本土病例再度刷新台灣今年本土病例確診新高紀錄，此數字包括昨天深夜新增的60例桃園亞旭工廠的陽性病例。

今日新增82例本土病例為12例男性、70例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲。中央疫情指揮中心指揮官陳時中說，這主要有兩大來源，第一是桃園亞旭工廠的千人大采檢，驗出了共64名確診，還包括1名離職員工。另外，高雄市港區也新增14例確診者，台北市和新北市各有1例確診病例。

臨近春節，台灣卻未做好應對返鄉潮的防疫準備，導致本土新冠疫情感染事件不斷擴大。此前，民進黨蔡英文政府曾多此誇耀台灣防疫成果顯著，實際上，面對近日疫情的升溫，中央疫情指揮中心卻只會天天報數字，既不瞭解各地疫情真實情況，也不能真正解決實際問題，永遠只會做事後的危機公關處理，實在難辭其咎。

「凡破口者必為機場」早已是台灣疫情的定律，顯然，民進黨蔡英文政府未吸取教訓，在機場邊境防疫管控措施上又出現了嚴重的漏洞與破口。來源地的風險管控無疑是防疫最重要的一環，但是民進黨蔡英文政府「逢美必軟」，施行入境管理雙標對待。陳時中過去也不願意做分流和及時快篩，而是採取核酸(PCR)檢測，因此有時差上的問題而產生破口，而產生破口後也沒有亡羊補牢，制訂出機場防疫SOP（ 標準作業程序），危機意識明顯不足。

民進黨蔡英文政府執政下，台灣屢屢發生問題，都用「大內宣」方式或其他議題來掩蓋他們的失職、失能，將抹黑、造謠、甩鍋大陸的「招牌三部曲」玩得淋漓盡致，越來越剛愎自用，治理無能、甩鍋有方，只會搞事、不會做事。目前，返台過年潮進入高峰，台灣的疫情防控存在極大的隱患，在這種「雙標」的指引下，台灣民眾的健康利益可能會被民進黨蔡英文政府無情的葬送。

民進黨蔡英文政府當務之急要防疫優先，要以人民健康安全為主要考量，必須憂民所憂、急民所急，採取「急急如律令」的作為，提出有效的預防措施，尤其邊境管理必須立即落實，達到有效防堵於境外。如果民進黨政府不懸崖勒馬，改弦易轍，疫情的緩解與徹底控制將變得遙遙無期，屆時將造成台灣民眾的恐慌及醫療體系的崩潰。（作者為三民主義大同盟理事長）

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