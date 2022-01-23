針對《禾餘麥酒》創辦人陳相全，在《農藝女孩看世界》粉專留言「塔綠班」三字，立委王定宇於發布「事情是這樣炸開的」懶人包時表示：這件事反映出陳相全的「不誠實二面人生」，一邊仇視台灣本土力量，一邊與民進黨越走越近，「你覺得這種『不誠實二面人生』的產品，會是好產品嗎？」

依王定宇的二分認知與邏輯，他認為陳相全的「不誠實二面人生」的第一面是：「毫無來由地仇視台灣本土力量」，譬如，2014年太陽花學運時嗆學生「為什麼我們不能槍斃這些叛國賊」；2018年嗆總統蔡英文，「沒看過像蔡英文這樣孬種的中華民國總統」；說台灣政府很爛，願意留在台灣的人「腦袋有洞」，而且，還支持涉犯共諜案的新黨侯漢廷選議員。

王定宇二分認知與邏輯的另一觀點，則是諷刺陳相全卻又與民進黨越走越近，不僅參加民進黨黨慶「擺攤賣酒」，還上民進黨立委的節目，接受採訪「推銷」禾餘麥酒這個「台灣本土品牌」，更一度成為經濟部社會創新獎「禮品」。王定宇的二分認知與邏輯認為，陳相全因此有著「不誠實二面人生」的天差地遠的距離，讓他很感嘆！

然王定宇好似故作不知，人生究竟會有多少種「不得已」！「人在江湖，身不由己」，又豈是「眷村孩子」王定宇無法明白的生活現實？若說王定宇強求：當商人推銷「產品」時，非得跟他「個人的」政治觀點一致，則借此反問，塔綠班是不是就不能賣川味牛肉麵？藍營人士是不是也不能賣蚵仔麵線？

商品基本不可能，也沒必要跟「個人的」政治價值觀相混，尤其是食品，更是絕不可能標明自己是藍的、綠的，還是紅的。難道王定宇有辦法鑑別「豆瓣醬」的政治立場，是藍的、綠的，還是紅的？這種無聊至頂的懶人包，說穿了，還真是個名副其實的「懶」！

在台灣挺綠又挺藍，兩面押寶的商人會少嗎？台獨大老辜寬敏在中國大陸還做不做生意？不要說兩面押寶，連三面、四面、五面押寶的都大有人在。政治是「個人的」信仰，何須與人們的事業經營牽扯？難道信佛的人，就不能生產基督教的用品？

去年11月24日，大陸國台辦發言人朱鳳蓮在記者會中強調：絕不允許任何人、任何企業，一邊在大陸賺錢，一邊給「台獨」頑固分子充當金主提供金援。隔日，身兼民進黨主席的總統蔡英文即在中常會中抗議：「朝野各界共同正告北京當局，立刻停止這樣的行為，不要繼續傷害兩岸經貿及兩岸關係」！孰料，王定宇竟就兀自鬧出這麼一個「產品必須忠於政治色彩」，否則就是「不誠實二面人生」的霹靂謬論！拜託，在這麼一個標榜「斜槓人生」的年代裡，誰還需要跟王定宇，糾結在莫名不已的「二面人生」泥淖！

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