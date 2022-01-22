【愛傳媒藺奕專欄】最近音樂圈挺多事的，金曲新人歌手ØZI爆出性愛影片外流，同時傳出與謝和弦前妻Keanna有一腿；方文山創作《我們同唱一首歌》引兩岸政治口水戰，很多事情放在不同環境、下場就不同。

比方說宏宏，如果蕾神生在北韓，葛格剛好是金小胖，那麼宏宏老早被砲彈裝填射向日本海了，這種「射後不理」的處置，或許是最好的報復。

《三國演義》裡，董卓若去美國留學，那洋人教授不還客客氣氣卓董卓董的叫著？董卓考試要作弊，同學絕對驚呼卓董你真看得起小弟啊請快收下我的考卷和膝蓋。

如果曹操陪著去，黑人同學整天喊他操來操去，把他喊毛了給關羽一筆公費獎學金赴美伴讀，說不準今天的美利堅早成了魏利堅。

最悲慘的是我一個長輩好友，他在2020年一月退休，開心以為終於可以環遊世界了，其實他一輩子沒出過國，興沖沖去辦了護照和台胞證，現在看起來這是兩筆不必要的費用。

歐洲朋友說現在連婦科的檢查都用視訊了，她氣嘟嘟說沒想到老娘居然要拍A片了？

疫情改變了許多事情，生活和作夢是一套課本的兩種準備方式，以前該好好生活不把握、只會作夢；現在最適合作夢的時候，才想要認真生活，我看到很多痛苦源自於此。

疫情再長，拉進你生命裡平均起來，也只是一個瞬間，我們必須要知道這一瞬間對你意味著什麼，把握住、利用好，不要偽装，不要撒謊、不要荒廢，做一個更真實的自己，人生不要被疫情一點一點埋葬了。

作者為文學奬得主

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