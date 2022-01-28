本土疫情持續爆，Omicron病毒遍地開花，防疫保單元月買氣也大爆發。金管會28日公布最新統計，2022年1月以來至1月24日投保件數上衝24萬6414件、保費收入則破1.8億元，平均每日以破萬件的速度增加，相較於去年1月每日平均增加1102件，顯示民眾以近十倍速在搶購。

隨著疫情從桃園延燒擴散到北市、新北、宜蘭、高雄等地，防疫保單買氣也激增。原本截至1月17日時投保件數只有4萬多件，短短7天內就激增到24萬多件，近七日每日有近3萬張搶購，顯示民眾對疫情增溫的擔憂，紛紛添加防疫保障防護網，相較去年1月每日平均的1102件，今年1月日均投保件數達10267顯示民眾以九倍多的速度在搶購。

今年除防疫保單投保案件量大增，隨著疫情的延燒，理賠案件也激增。去年元月整月都沒有理賠案，但據保險局統計至2022年1月24日止，今年防疫險理賠件數已有226件、理賠金額達1985.5萬元。而隨著疫苗接種率的拉高，疫苗險理賠也激增，截至2022年1月24日止，理賠件數達82件、理賠金額達437.9萬元。

去年1月台產開第一槍、推出「防疫神單」後，就引發保險公司前仆後繼搶發防疫保單，後來雖然在疫情和緩後稍降溫，但已掀起2021年防疫保單搶購潮，據保險局統計，去年全年防疫保單熱銷逾910萬張、保費收入上衝71億元，而疫苗險也熱賣逾365萬張、保費收入破10億元。

不只病毒會變種，防疫保單也跟著趨勢進化。過去「隔離就賠十萬元」的防疫保單在保險公司風險承擔力考量下已成絕響，後面出來的保單隔離理賠金都已下降，但是拉高其他保障。

像是兆豐產險在今年元月就推出「防疫險及疫苗險二合一」方案，隔離2.5萬元、確診5萬元以及疫苗風險的保障，消費者不必自己東拼西湊且網路投保零接觸，網路投保保費只要672元。據兆豐產險統計，該「雙拼保單」已熱銷超過5萬件。

保險局強調，防疫保單是「費用型」保單，應基於損害填補原則訂定費用，保險局關注的是保險公司給付費用的合理性、費率合理性，還有保險公司風險承擔程度。