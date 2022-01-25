台灣在幾經邦交國琵琶別抱的骨牌效應後，難能可貴的與立陶宛眉來眼去，更在聯合防疫層面建立互助機制，台灣在2020年捐贈10萬個口罩給立陶宛，立陶宛也在2021年6月，台灣疫苗籌獲困頓時雪中送炭，大方回贈2萬劑AZ疫苗，打鐵趁熱的氣氛下，兩國在去年11月宣佈同意互設代表處。

原以為兩國情誼歷久彌堅，但隨著立陶宛抨擊中國大陸後，漸感氛圍不同，大陸首先回擊拒買一批2萬瓶的蘭姆酒，蔡政府立即自告奮勇以援助立場全數收購，讓彼此關係再添佳話。詎料，1月4日立陶宛總統點名外交部長決定讓民進黨政府以「台灣」名義開設「駐立陶宛代表處」是個錯誤。

尤其收購這批蘭姆酒，台灣竟然做了冤大頭。台酒公司證實單瓶售價為新台幣600元；然而，鄉民們卻爆料該款酒在大陸電商平台上一瓶只賣人民幣31元（折合新台幣137元），高出4倍的價格，根本把台灣當「冤大頭」。

蔡政府眼看邦交國一個接連一個的斷交，只能再走向「金錢外交」，國家撒錢還不夠，還拉上全民一起撒錢，誰若買了這高出4倍價格的蘭姆酒，豈不是明明白白在自己臉上寫著「我是凱子」？

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