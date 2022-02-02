劉瓊生，27歲，女，北京，自媒體編輯

我只是快樂地過日子，和往常一樣

還有兩天過年，我一個人在健身房揮汗如雨。朋友們，你們能感受到在空曠健身房擼鐵的快樂嗎？我真的很想說：不用幫忙卸片，不用爭搶器材，不用聽「大佬」哇哦哇哦亂叫的日子，太爽了！

是的，在很多人忙著回家的時候，我的日常生活絲毫沒有因為春節發生任何改變，寫稿，擼鐵，幹飯，調戲小姐妹……

今年是我第四次一個人過春節，我已經非常習慣把這個中國人很重視的傳統節日當做普通的一天了。

三年前，我跟家裡人表達了想要一個人過年的想法後，我爸給我發了很流行的爛俗段子：「外面煙花綻放街坊鄰居飯香四溢，一家人牽手在大街上，你能忍住不哭就可以。」

我倆似乎進入了無限流，他越給我發這樣的段子想催我回家，我就越不想回家，以此證明我無論在哪裡都不會孤獨。循環往復，我倆都麻了。

但我媽媽對我不回家過年越來越介意。幾個月前，我跟我媽說沒有找到合適的寄養家庭，我不想我的貓長時間沒人陪，今年春節還是不回家了。當時，她徹底爆發：「為什麼別人都在享受天倫之樂的時候，你不能滿足一下我們？石頭都有捂熱的時候，為什麼你捂不熱？」

她提到天倫之樂的時候，我沒忍住想到了一些往事。我從初一就開始寄宿，很多次假期我一回家，迎接我的是滿目狼藉的家和打得頭破血流的父母。我每次都是默默給他們包紮傷口，收拾各種摔爛的傢俱，趁著扔垃圾的時候在樓下坐好幾個小時。

這樣的情況多了，我變得越來越獨立。成年後，我就越發不依附於父母。或許，是原生家庭的一些不美滿，讓我有點孤僻。但在我這麼多年的自我療愈中，我逐漸與一切和解。我並不怨恨父母，也不會刻意親近或疏遠，團聚或分開，都順其自然，一切節日不過是人生中普通的一天，吃好喝好，此外毫無意義。

我完全不理解為什麼要營造出一種無法回家過年就會很淒慘的氛圍，在過去的幾個春節假期中，我每一天都過得充實且快樂。這個世界上就是有一群人，就像我一樣，主動選擇遠離熱鬧的節日氛圍，享受一個人獨處的時光。

根據我的計劃，今年的春節假期也不會跟往年有什麼區別。我家附近的健身房過年也不關門，健身計劃也不會被打亂。除夕和初一我打算給自己放假，不工作，擼擼貓，感受閒暇帶給打工人的快樂。

如果說，唯一有什麼變動，那就是相熟的一個姐姐知道我不回家之後，提前送來了餃子和好幾道菜，我能吃一頓比往年更豐盛的年夜飯，這也算是生活中的小確幸吧。（武昭含、畢安娣）

（本文來源：「字母榜」公眾號，原題《春節不回家，我真的好快樂》）