歷經一波三折，中華隊順利在北京冬季奧運會開幕式亮相。大陸尊重我代表團「中華台北」正式名稱，蔡政府也努力淡化會前突發政治風暴，避免衝擊冬奧期間兩岸關係氛圍。兩岸北京冬奧的善意默契，有望為後續杭州亞運、成都世大運的兩岸互動營造良好氣氛。

陸未矮化 蔡政府維穩

過去半年來，西方社會因新疆、香港、西藏等人權問題，醞釀「抵制」北京冬奧，最後選擇象徵意味較濃的「外交抵制」，而非實質性的取消派員參會，但緊繃的政治情勢加上嚴格的防疫制度，令北京冬奧會蒙上濃濃的政治陰影。台灣一向被視為「親美抗中」最前線，綠營政治人物與獨派團體也紛紛要求「抵制」北京冬奧，但中華奧會始終未改變派員參賽的既定安排，中華隊一度以行程安排為由決定不參加開閉幕式，但後來峰迴路轉，想必是更高層級的決定。

中華隊參加奧運的名稱與待遇，和台灣的國際空間息息相關，也深受兩岸政治氛圍影響。2008年北京奧運，當時國民黨已重返執政，大陸仍沿用「中國台北」稱呼，引起我方強烈反彈，最終靠國共平台溝通，對岸才從上到下統一口徑使用「中華台北」，直至民進黨2016年上台後，大陸對內又改回「中國台北」名稱。

近年台海情勢嚴峻，複製2008年經驗已無可能，所幸兩岸奧會往來順暢。中華隊最終順利在北京冬奧開幕式亮相，除了中華奧會提及的國際奧會相關指示以外，相信兩岸奧會溝通仍然起到一定作用，但最重要的因素，還是兩岸最高層仍願意保留善意和迴旋空間。

畢竟「中華台北」名稱是兩岸奧會正式協議下，國際通用多年的規則。陸方未藉北京冬奧的國際場合，對我代表團加以矮化操作，恰是傳達出對岸有意遵守既有協議的善意。同理，中華隊排除各種政治干擾參與開幕式，也隱含了蔡政府對兩岸關係「維穩」的務實態度。

大陸前總理溫家寶曾說，信心比黃金還重要。蔡政府執政6年來，儘管兩岸經貿愈加緊密，但在美中關係歷史性轉折、結構性對抗的不利背景下，兩岸官方和民間的互信嚴重缺失、和平發展信心嚴重流失，難以用蒸蒸日上的經貿表現予以彌補。不過，難能可貴的是，即便台海一度瀕臨「地球最危險之地」，但兩岸仍然以雙方人民福祉為依歸，艱難維持和平穩定、民間交流局面。

互動微光 累積增互信

以近期兩岸一連串的積極動作為例，大陸去年底宣布ECFA自動延續、台灣依《金門協議》向大陸遣送偷渡客、國台辦發言人朱鳳蓮表達訪台意願獲陸委會正面回應，再加上陸方遵守「奧會模式」處理中華隊參加北京冬奧，以及中華隊在最後時刻出席冬奧開閉幕式，都是善意訊號的傳遞。

儘管在兩岸嚴峻情勢的對比下，上述善意互動恐只會產生短暫的「微光」，但兩岸缺失已久的互信，終需在點滴間累積和修復。假如雙方能延續遵守奧會協議的默契，擴展至現有兩岸協議及配套機制，將恢復兩岸事務性日常溝通作為第一步，有朝一日涓涓細流終可以融冰、破冰，打開兩岸關係的僵局。

過去2年新冠疫情侵襲全世界，蔡總統多次以「善的循環」形容台灣與國際社會之間的互幫互助。可惜的是，由於兩岸處於異常尖銳動盪的狀態，雙方雖多次有意化解敵意、創造契機，但始終未能形成「善的循環」。大陸透過北京冬奧開幕式上的表演，有意淡化西方對其咄咄逼人的刻板印象，試圖塑造開放、包容、自信、環保的正面形象。祝願北京冬奧圓滿成功，也希望以北京冬奧上兩岸善意互動為契機，構築兩岸「善的循環」新起點。