聯詠(3034)今(11)日舉辦法人說明會，副董事長王守仁表示，今年聯詠在代工產能取得上會比去年多，但依舊無法滿足訂單，他也預估，今年聯詠的營運將恢復疫情前淡旺季有別的節奏，整體來說，2022年對聯詠來說還是不錯的一年。

王守仁表示，晶圓產品供應還是很緊，會持續積極爭取更多，2022年聯詠所掌握的晶圓數量會相較2021年增加，但依舊無法拿到足夠的量，所以會動態調整產品生產組合，訂價策略上，也持續和供應商、客戶保持良好溝通。

觀察現在終端市場，王守仁表示，消費產品還是較為疲軟，TV售價逐漸止穩，3月底有機會回溫，但還是要留意市場需求；商用市場第一季還是很不錯；車載第一季也很強勁；chromebook、手機需求還是偏弱，但手機廠新機種3月會陸續推出，還是可以期待。

王守仁表示，預計聯詠今年會恢復疫情前淡旺季的表現，聯詠會透過強化產品組合、新產品來提高毛利率，整體來說，2022年對聯詠來說還是不錯的一年，在經歷過去一年供應鏈的考驗，相信更確立聯詠是一個客戶可以長期信賴的夥伴。

以聯詠中長期發展來說，王守仁表示，LDDI(大尺寸面板驅動IC)看好高階IT會有不錯的進展，包括電競、高階螢幕、TV以及8K，今年整體TV趨勢應該還是會往高階發展；SMDDI方面，預估手機導入AMOLED比重會逐年提高，相信以聯詠的出貨、設計能力，是可以得到更多客戶的信任，今年AMOLED DDIC希望可以拿到更多產能並擴大客戶基礎，以帶動出貨向上，另外，還有平板帶觸控筆功能、車載、AR/VR等都是看好的產品。

車用領域上，聯詠今年也持續看好，尤其是EV(電動車)採用TDDI的意願是高的，只是車用相關的驗證時間會比較長。