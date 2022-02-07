傳產金融當家，虎年開紅盤台股喜返17900點！

農曆年後開紅盤，台股虎年第1個交易日就虎虎「升」風、喜氣洋洋，雖然過去扮演台股救世主的台積電(2330)及聯電(2303)威風不再，今天股價同步收低，拖累高價IC設計股的瑞昱(2379)、聯詠(3034)、譜瑞-KY(4966)及力智(6719)收黑，且環球晶(6488)併購世創(Siltronic)歷時14個月最終於2月1日宣布併購案失效，環球晶股價重挫，致使中美晶(5483)聯袂下挫，台勝科(3532)及合晶(6182)亦因環球晶將千億元大擴產收低，台勝科更以跌停板作收，與辣椒(4946)同為今天紅盤日悲情股，所幸股王矽力-KY(6415)止跌反彈，中小型股兆利(3548)、長盛(3492)、萬泰科(6190)、怡利電(2497)、綠電(8440)、創惟(6104)等亮燈漲停，散熱族群在龍頭廠雙鴻(3324)領軍大漲下，泰碩(3338)漲停作收，加上中場過後，航運類股也暫時擺脫業績前景有疑慮的陰霾，挾擁有高股息轉強，長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)及長榮航(2618)漲停作收，台股指數開高震盪走低後再拉高，順利收復17900點，終場加權股價指數約17900.3點，上漲225.9點，成交量約3050.7億元；OTC指數為216.99點，上漲1.96點，成交量619.81億元。

今天上市各類股以運輸類股表現最佳，上漲8.56%，其次是造紙類股及鋼鐵類股，分別上漲3.64%及3.54%，表現較差者為半導體類股、食品類股及百貨類股，其中半導體類股下跌0.01%，食品類股小漲0.01%，百貨類股小漲0.03%；上櫃部分，表現最佳為航運類股，上漲5.69%，表現最差為半導體類股、下跌1.41%。

就技術面來看，今天台股因農曆年封關期間國際股市普遍上揚帶動下以高盤開出，盤中雖然一度壓回，但航運類股、鋼鐵類股及金融類股等轉強，指數開高收高，終場大漲225.9點，以17900.3點作收，站回17900點關卡；農曆年封關前台股指數受美股連番重挫影響，1月下旬開始接連跌破5日、10日、月線及季線，導致短期均線全數翻空，所幸中、長期均線仍呈現多頭排列，季線持續上揚，下檔仍具支撐，且融資水位持續下降，短線浮額沉澱，加上官股券商在封關前逢低承接台股，過年後觀望資金陸續回籠，今天台股止跌反彈，有助於2月股市表現。

不過，台股及全球股市在美股多頭帶領下經歷3年多頭，且每年漲幅都不小，根本原因是美國QE使得水漲船高，如今FED要收手退場了，資金動能減弱，加上過去10年間，能連續3年上漲僅有2012年到2014年，且每年漲幅有限，今年股市恐難延續過去3年好光景，尤其是農曆年前台股急跌，18100點以上已經形成小M頭，能否化解仍待觀察，投資人不宜過度樂觀追高。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，美股在台股休市期間維持紅盤格局，預估因「縮減恐慌所造成的市場波動已達滿足點，加上標普500指數去年第四季整體企業財報獲利成長27.2%再獲上修，Amazon、Alphabet等科技龍頭營收獲利優於預期，基本面支撐股市反彈延續，帶動台股虎年紅盤日開高，後續將有利台股回歸基本面檢視，根據統計，2022年台股企業獲利中位數成長仍有15%，目前預估本益比不到15倍，為長期合理區間之中間位置，亦明顯低於美股之20倍本益比，若遇非基本面改變之市場修正，建議可逢低布局。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，變種新冠病毒之病毒性合於學理預測的開始下降，與病毒共存將是未來常態，目前風險在於聯準會將提前升息，美國聯準會公佈12月會議紀錄，因決策官員討論可能需要加速升息、並縮減資產負債表，以對抗通膨。若非農就業人口數據強於預期，市場對Fed 3月即宣布升息的預期機率可能再度持續揚升，短期內，依以往九次Fed升息經驗來看，對股市短線評價雖有負面影響，不過，基本面方面，企業獲利展望良好，半導體資本支出持續在高檔，台美日競相積極擴產，先進製程及成熟製程雙方面帶動的半導體的成長循環仍在持續，台股後市不看淡，建議逢低分批布局。

劉宇衡指出，由於台股近期震盪加大，因此，在類股操作上，建議朝利基成長型、高股息等防禦性佳的個股優先布局，以降低波動風險，以長期配息穩定的標的為核心持股，並搭配殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，看好半導體相關、汽車電子等後市表現。