聯詠(3034)今(11)日舉辦法人說明會，2021年營運大爆發，每股大賺63.87元，第一季儘管為傳統淡季，但聯詠看好市場需求依舊強勁，營運將維持去年第四季高檔水準，呈現淡季不淡。

聯詠去年第四季營收為365.42億元，季減少4.7%、年增加62.75%，造成營收季減少的主要原因是SoC(系統單晶片)產品季節性調節所致，單季淨利為109.33億元，季減少10.9%、年增加200.2%，累計單季每股獲利為17.97元；單季毛利率為51.45%，相較去年第三季減少0.49百分點，但依舊優於財報預期。

聯詠2021年全年營收為1353.65億元、年增加69.3%，營收首度衝破千億元大關，創下歷史新高，累計全年淨利為388.65億元、年增加228.89%，亦寫下歷史新高，每股獲利為63.87元。

副董事長王守仁表示，儘管第一季為傳統旺季，但市場需求依舊強勁，聯詠預估將維持去年第四季水準。以三大產品線來說，第一季預計SoC產品可以略為增加、SMDDI(中小尺寸面板驅動IC)持平、LDDI(大尺寸面板驅動IC)因為電視市場尚未完全恢復，故會稍微減緩，在產品線各有增減下，聯詠預計第一季營收落在358~368億元、相較去年第四季減少2%到季增0.7%，毛利率為48~51%，營業利益率為 34~37%。