京元電1月合併營收30.89億元，年增20.68%、月減5.56%。京元電投資的封測廠京隆科技傳出員工確診，生產活動暫停，公司表示，已配合當地主管機關已做全員PCR普測中，之後待主管機關核示後即可全面復工，對第一季業績展望不變。三大法人已聯手連2日賣超7465張，周二股價開低觸及42.7元之兩個月半低點後，翻紅上漲，截止11時，上漲1.15%或0.5元，報43.8元。

台灣科技業者雲集的大陸蘇州爆發疫情，14日新增7例確診，位在當地的聯電(2303)旗下8吋晶圓廠和艦、京元電子(2449)投資的封測廠京隆科技，都傳出員工確診，兩大廠生產活動暫停，將衝擊MCU(微控制器)、PMIC(電源管理晶片)等供應，包括聯詠(3034)、矽力杰、中穎電子、紫光展銳等兩岸相關大廠，都受影響。

京元電表示，蘇州工業園區對疫情的管理很有效率，蘇州京隆配合當地主管機關已做全員PCR普測中，人員因而生產活動受干擾而有逐步暫停，之後待主管機關核示後即可全面復工。京元電蘇州子公司每天營收僅約人民幣500～600萬元，到3月底還有很多工作天可加緊追回營收，故對第一季合併營收尚無大的影響，本事件對公司的財務業務並無重大影響，第一季業績展望不變。

對於產業整體來看，大陸MCU設計公司中穎電子14日傍晚發布公告指出，因供應商和艦及京隆生產活動被暫停，公司的產品生產活動將出現影響，產品供應可能因供應商延期復工及物流不暢等因素出現短期遲滯。據和艦招股書，其大客戶包括聯發科(2454)、聯詠等，中穎電子亦占相當比例，其他主要客戶還包括矽力杰與紫光展銳等。

京元電子2022年1月合併營收30.89億元，年增20.68%、月減5.56%。