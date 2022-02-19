晶圓代工二哥聯電農曆年前法說首度鬆口，2023年後28奈米市場可能面臨「供過於求」，市場被這4字警訊嚇壞，外資更殺紅眼瘋狂倒貨，近11個交易日賣超26萬張。財信傳媒董事長謝金河求證參與聯電法說會的記者，還原當時真相，「聯電總經理王石表示，假如2023年成熟製程供過於求，對聯電也沒有什麼影響，」但媒體報導取前面「假如28奈米在明年供過於求」，於是這場法說會反形成聯電的大災難。

聯電日前公布1月營收 204.73 億元，月增 0.95%，年增31.83%，連續4個月創下單月營收歷史新高。聯電預估，今年第1季晶圓出貨量將持平，晶圓平均美元價格較上季提高5%，產能利用率維持 100%，毛利率上看 40%。法人預期首季營收將較上季成長5％並續創季度營收歷史新高。

上月聯電法說會公布去年業績創高並上調今年晶圓代工產值約年增20%，接近公司營收年增幅度；而對於市場大舉擴充28奈米產能，聯電首度示警，2023年後28 奈米市場可能面臨供過於求。

外資券商對聯電後市看法分歧，高盛給「買進」投資評等，股價估上看114.4元，大和資本證券喊「賣出」，合理股價為55元，兩大外資目標價相差一倍以上，顯見大型研究機構看聯電著眼點大相逕庭。

聯電法說會變法會，股價一路探底，2月15日盤中最低來到53元，周五（18日）下跌0.7元，收在53.7元。近11個交易日，外資狂賣26萬張，二哥慘淪提款機，目前外資持股聯電逾420萬張、持股率34%，即使這波賣那麼多，持股也僅減少1%，卻讓去年7月以來買聯電的小股東全數套牢、欲哭無淚。

針對聯電示警「供過於求」，拖累股價重挫，謝金河在先探週刊撰文表示，他求證參與法說會的記者，還原當時情況，緣由是一位記者拿摩根士丹利詹家鴻的說法來問主持法說會的聯電總經理王石，要他說明成熟製程是不是會供過於求？

謝金河提到，王石是這樣回答，假如2023年成熟製程供過於求，對聯電也沒有什麼影響，因為聯電有8成簽了長約。王石的重點是說對聯電沒有什麼影響，但媒體報導取前面「假如28奈米在明年供過於求」，這個「供過於求」變成頭版新聞。

謝金河還透露，這場法說之後，導致以成熟製程為主的晶圓代工股出現重大殺戮，還聽說半導體大老都很氣王石的大嘴巴，而聯電這一跌也跌回去年七月的起漲點，這場法說會反形成聯電的大災難。

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