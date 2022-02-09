TVBS《11點熱吵店》邀請女星們到節目中分享「是否還能跟前任當男友」主題。「樂天啦啦隊」成員巫苡萱表示跟前任都是和平分手，甚至前男友在追喜歡的女生，她還願意當他的軍師，給意見，搞到最後常常惹得對方的現任女友不開心。

個性樂天的巫苡萱還曾讓前男友會錯意，表示某次工作結束後，距離下一個工作隔了1個半小時，想起前男友家在附近就撥電話給他，問「能去他家『等待』一下嗎」？到了前男友家因為有點累，進一步詢問：「房間可以借我睡一下嗎？」當巫苡萱睡覺時，前男友就默默坐到床邊摸她的頭，表示「要哄她睡覺」，這時巫以萱才發現，前男友誤以為要給他機會。

最後巫苡萱把前男友罵了一頓，包包拿了就跑走，主持人Melody聽了不解問說：「那為什麼不去閨蜜家或是朋友家？就是不要去前男友家睡啊！」黃喬歆也附和：「或是可以去漫畫王。」Melody點出關鍵，女生說要去前男友家「睡」就是要給男生機會，巫苡瑄才驚覺原來這樣會讓男方會錯意。

與大飛分手的楊晨熙也和對方維持好友關係，雙方更講好如果未來另一方有困難，會願意伸出援手。楊晨希霸氣說：「如果他未來想出專輯，我有能力的話，我願意幫他。」讓Melody大讚是維持良好關係的好典範，但也表明覺得跟前任最好還是一刀兩斷，就是要避嫌。《11點熱吵店》每周一到周五晚間11點在TVBS歡樂台播出。