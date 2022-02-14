航母的發跡始於二次大戰，那時電腦不存在，沒有射控系統，具備「主動尋標」能力的飛彈還未問世，傳統火炮的命中率仰賴人力目視。目視的精確度與距離成反比，也就是距離越遠，精確度越低；距離越近，精確度越高。因而如何在攻擊時拉近目標的距離，想方設法提升武器的命中率是當時作戰的優先考量。

這種背景下航母應運而生。因為航母可以縮短「攻擊發起」距離，航母起飛的艦載機又可將武器帶到目標上方，飛行員俯衝向目標，幾乎等同神風特攻隊的自殺攻擊，只是在拋彈後飛機再緊急拉起、脫離。此雖可大幅提升命中率，但飛行員必須冒著被擊落的風險。

今日戰場環境，因電腦科技的出現而起了翻天覆地的改變。例如巡弋飛彈攻擊距離超過數百公里，多半具備自動導引、終端尋標的能力，命中率更高達七、八成。擁有這種巡弋飛彈，作戰時為了提升武器的命中率，還需要飛行員冒著生命危險將武器載送到目標上空嗎？

講個誇張的比喻，二戰的「飛機＋飛行員＋炸彈」等於現今的巡弋飛彈。或是換個角度看，現今巡弋飛彈等於二戰時的神風特攻機，只是以智慧型電腦取代誓死達成使命的飛行員。再加上巡弋飛彈掠海飛行、超音速、精確度高、威力強，因而破壞力遠勝過神風特攻機。

華麗的載台不能殺敵，武器才能。從殺敵的視野看，1艘沱江艦可以配備16枚主動攻艦飛彈，時光如果退回二戰，等同艦載16架威力更強大的神風特攻機，而兩者的主要差異是巡弋飛彈為1次性、可棄式用品，艦載機則可回收、重複使用。

航母在未來戰場的功能，大概就剩遠程兵力投射，使能在遙遠的戰場建立空優。然而這功能隨著攻艦飛彈的日新月異，例如超音速飛彈日漸普及、速度越來越快；終端攻擊速度接近10馬赫、垂直向下的「攻艦導彈」技術成熟，航母的罩門越來越多，防衛能力越來越弱，日落西山是不可避免的趨勢。

（作者為海軍前艦長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※