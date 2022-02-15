烏克蘭總統澤倫斯基為了國家安全，意圖「選擇」加入北約安全體系，此舉形同北約東擴，也威脅到俄羅斯安全，於是引來普丁陳兵邊境10萬大軍，並一改過去出兵「只做不說」的態度，這次頻頻示警美國和歐盟，更兵臨城下在白俄羅斯軍演威懾；美國總統拜登言之鑿鑿2月16日俄羅斯將動武攻打，急呼撤僑。總統府發言人張惇涵針對烏俄情勢惡化說「最近發現很多錯假訊息，影響社會民心士氣，不要以訛傳訛」。

烏克蘭去年底緊急宣布，徵召18到60歲的娘子軍，並發布訓練影片；幾任烏克蘭拳王嗆聲當俄羅斯子彈打光了，要用拳頭教訓來犯的敵人；同時間卻也發現基輔1天之內20架私人飛機起飛，富豪們、有辦法的政客紛紛逃往國外避難，傳聞包括：航運巨頭斯塔夫尼澤和前副總理科列斯尼科夫；周邊國家波蘭、斯洛伐克、匈牙利和羅馬尼亞啟動難民收容機制如臨大敵，國際油價和天然氣價格暴漲……事實上，緊張的豈只有歐洲大陸各國。

可是，烏克蘭台商、台灣戰略專家、經濟學泰斗劉泰英個個搖頭，認為打不起來，這就讓俄烏瀕臨戰火的拼圖難以窺知全貌。總統府說的「錯假訊息，以訛傳訛」，何為錯假、又何為訛呢？老百姓可能搞不清楚、新聞界可能被帶風向搖擺不定，但是總統蔡英文及其國安團隊不能搞不清楚「錯假訊息」，更不能「以訛傳訛」。

俄烏交戰一觸即發，牽引世界動盪不安，2019年喜劇演員的政治素人澤倫斯基以逾7成得票率當選總統，競選時承諾要讓烏克蘭融入歐洲，此其時也！地緣政治上烏克蘭或許離台灣還很遙遠，普丁要澤倫斯基「維持現狀」，這句話卻離台灣很近很近，不是嗎？

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