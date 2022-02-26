烏克蘭戰爭爆發了！這是一場美國預料到，但全世界沒料到的戰爭。

拜登一開始可能不認為普丁會打烏克蘭，才會一直對俄羅斯打烏克蘭牌，但飛彈落在烏克蘭土地，三路大軍分頭開進烏克蘭國界線後，拜登卻明確表示不會出兵支持烏克蘭，他帶著老婆幫烏克蘭人祈禱，苦等美軍的澤倫斯基欲哭無淚，也讓同烏克蘭情勢相近的台灣嚇出一身冷汗。

如果從阿富汗倉皇撤軍讓世界對美國領導力產生質疑，那麼拜登在俄烏戰爭的表現則讓美國信用破產。蔡英文政府一再否認「今日烏克蘭，明日台灣」，認為這句話是認知作戰。但不能否認，當美國的信用破產後，台灣還一味押寶美國，將是一場風險巨大的輪盤賭博。

政府可以不相信烏克蘭戰爭會發生在台灣，也可以認定共軍跨越不了台灣海峽天塹，但不能光是自我安慰，更不能輕率定義「認知戰」逃避現實，要有理有據說服人。

台灣押寶美國，讓美國「武裝台灣」，採取與大陸對抗的政策，是否「今日烏克蘭，明日台灣」的達摩克利斯之劍，最終真的會落在我們頭上，值得大家省思。

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