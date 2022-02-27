烏克蘭戰火點燃，成為二次世界大戰之後歐陸土地上真正且最大的正式戰爭，戰火搖映在全世界所有手機、電視的螢幕上，毫無懸念連帶影響國際政治、金融、經濟的劇烈波動。

戰爭向來是最粗暴的「政治底牌」，一切人命與財富隨之陪葬，卻也往往同時是最大的火山噴發，歷史上兩次世界大戰都是「小戰火」點燃「大戰火」，最終全面襲捲，遮蔽了和平的最後機會。

所有「點燃」的時機最關鍵！如今回頭來看北京冬奧，普丁確實是十足「大賣面子」給北京之後立刻正式開戰，但重新閱覽冬奧期間「普習會」後所發布的《中俄聯合聲明》，一切等同預知戰爭紀事，這才讓人真正心驚！

包括中俄簽署涵蓋經貿、投資、能源等領域，近幾十份「合作無上限」的文件，幾乎全然就是為了俄烏開戰後，旋即面對「美國經貿制裁」的一種「提前且充分的準備」。中俄甚至已經熟思且決定，今後在「軍事上、經濟上」徹底抱團合作，以力抗美英日澳的軍事聯盟，並且長期抗衡美國主導的貿易戰與科技戰。

烏克蘭開戰的最重要意義，是國際政局重新由「軍事力量」所主導！美國政府這些年長期嚷嚷採行著各種「經貿制裁」，彷彿各種「錦囊妙計」在普丁的眼中真是無趣到了極點。俄羅斯的部隊軍歌幾乎都是「情歌」，這個「戰鬥民族」的生存與擴張來自浪漫更勝算計，即使為了家鄉姑娘與河邊小花，依然可以毫無顧忌地獻出生命！

相較於美國大兵「命命皆是命」，這也意味著普丁全面發動烏克蘭戰爭絕不是「一時興起」，完全是深思謀略且長久準備，甚至俄中的外交、軍事、經貿等眾多政府部會密切磋商多時到完成才開打。話說《中俄聯合聲明》前後，普丁會不會早就已經告知習近平「必打烏克蘭」？

俄烏開打當天，中國股市是全球唯一抗跌甚至後來反漲；拜登宣布對俄制裁後，北京雖然外交態度中立，卻也同時宣布大舉採購俄羅斯農產品。縱使美國不斷指責中國「沒有為烏克蘭的局勢降溫」，但北京早前表明與俄羅斯的戰略合作「沒有止境、沒有禁區、沒有上限」，老早定調直接打臉拜登。

台灣內部話題最近雖也逃不開烏克蘭戰局籠罩，但多數人並不在意「北京軍事態度」是否也將出現潛在變化，乃至台海今後戰局也早已列入《中俄聯合聲明》的戰略架構中。民進黨政府近來則是透過綠媒不斷「冷卻」俄烏戰爭的台海聯想，並未趁機放大「抗中保台」的輿論效應。

俄烏戰爭正在被各方飢渴的凝視，成為一場最新的「軍事範本」！不只是「拂曉出軍、海空封鎖、軍建轟炸、直取首都，直到推翻另立新政權」，更關鍵的是美國、歐盟採行「國際制裁」與背後的真正虛實，經貿制裁畢竟是「打蛇七寸、自傷七分」的不利手段。普丁正在驗證他對美國所有的回應與準備，這一切對於北京的意義與啟發為何？

北京即將在3月舉行「兩會」，7月習近平將親赴香港為「香港回歸25周年」致詞，來到10月將舉行「中國共產黨第二十次代表大會」，更將決定習近平的執政延續。今年無疑將是北京「權力思路」延續且轉型的關鍵年！全中國乃至習近平個人心中對「軍事武力」的認知，不可能不受到俄烏戰爭的後續影響。

這場戰爭隨同新的國際局勢，某種意義上也在逐漸加強「逼迫」習近平，是否做出終將「朝向武力解決兩岸問題」的歷史終極抉擇。今年是否將正式成為「台海軍事危機的元年」，上述幾個重要的時間點，勢必可見端倪。