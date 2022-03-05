3月3日因為高雄興達電廠設備故障所造成的全台五百萬家戶大停電，讓人不禁又回想到林全任閣揆時代所發生的「815全台大停電」夢靨，也突顯出台灣電網的脆弱。讓一向保證台灣不會缺電的蔡政府，頓時臉上無光。

蔡總統和行政院雖然為了這次303全台大停電所造成民眾生活不方便的事而向全國人民歉，卻也把停損點設在台電人員設備操作的不當，跟缺電無關，因此由台電董事長和總經理兩人請辭下台扛責。但這麽大範圍和區域的停電，所造成的民怨沸騰，豈是用台電人員操作不當的理由，就能說服全國民眾相信。

其實，人民最想要徹底知道的是台灣到底缺不缺電？因為，每次蔡總統和行政院，以及台電都告訴我們台灣不缺電，卻一再發生跳電、停電的憾事，這樣的狀況，要如何叫民眾信服官方的答案呢？蔡政府的大內宣，根本是在自欺欺人，虧我們號稱是文明的民主國家，現在兩岸情勢緊繃，共機三不五時擾台，電力的充足供應，就格外顯得特別重要，主政者豈容不知道？怎麽能容許像非州落後的國家一樣，發生缺電的危機。

蔡總統為了落實民進黨反核的神主牌，更是把這項理念落實到政策執行面上，明確定出「2025非核家園」的政策，而去年四大公投，蔡總統、賴副總統和蘇貞昌院長更是喊出「四個不同意，台灣更有力」，核四公投因此也宣告胎死腹中 。其實，民眾想清楚了解， 2025非核家園實施後，綠能再生能源和離岸風電能不能無縫的銜接核電，備轉容量能不能達到比法定標準的規定還高，否則，不僅會影響半導體業和各縣市的科學園區之經濟發展，甚至會影響到民生用電。筆者認為，核二和核三應該延後除役，等再生能源和離岸風電供電比率穩定後，再實施非核家園政策也不遲，過渡時期，還是要面對現實，以核養電才是正辦。

上次815全台大停電，時任經濟部長李世光為此而黯然請辭下台，而303全台大停電，王美花的風骨呢？就連前總統陳水扁都痛批這場僅次於921的全台大停電，操作不當、監督不週，終釀成大禍，高官能不負責嗎？王美花還要躲在政治保護傘裡茍延殘喘多久？蘇貞昌監督經濟部不力，還敢自吹自擂的誇口是「有政府，會做事」。

303大停電，真的很扯，離譜到不行，影響到百工百業的營業和生計，百姓的心都在淌血，這場停電所造成的生計財產損失，可不是台電撒補償金就能止血的。

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