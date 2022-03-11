日前據紐時報導，美國務卿布林肯有意把原先賣給台灣的F16V戰機優先轉給波蘭，再換取波蘭米格29戰機送烏克蘭，以應對俄烏緊張的態勢，這決策可以看出台灣在美國人的心中地位，也可以看到美國人對其他國家的忠誠度，講的不好聽美國政策完全被美國的利益捆綁，哪一件事對美國利益較佳，就執行這個政策，有什麼國際道義？中華民國國民不是不識大局，而是感覺美國對台的態度，極其不尊重。

台灣在美國的心中不如烏克蘭，難道台海緊張也不如烏克蘭？台灣的民命不如烏克蘭民命？這對出大錢向美國賣飛機的中華民國情何以堪？台灣的緊張，美國各個階層無論是前總統川普或是許多的參眾議員、印太司令，甚至遠在萬里之外的英國首相強生，都表達了關切，認為今日烏克蘭就是明日台灣，如果美國拜登政府是持有分別心，那明日的台灣，當然是今日的烏克蘭。

我們也很驚訝這種挖東牆補西牆的政策，足以說明與美國做朋友是多麼的驚濤駭浪？向美國交心，是多麼的不值得，我們的鈔票，他一面數，一面出賣給他鈔票的人。

美國國防部發言人柯比日前雖然表示這件案子「傳聞不正確」，但承認已經開始有一些討論，這已經夠人顫抖不已了。今後美國還可以信任嗎？日前拜登政府才派五人組成的特使團到台北，其目的不就是在許諾台灣安全？不然來幹甚麼？特使團有沒有提到這個問題磋商蔡英文政府？表達希望蔡政府能配合辦理F16V戰機緩交，先給波蘭？因為我們沒有得到特使團到台北與蔡政府交談的內幕，我們有理由懷疑蔡政府已經與美國在這個方面達成了某種共識，否則布林肯怎會對外公開，不是視台蔡英文為無物？

如果未與我先行溝通即行採取這種措施，我們除了高度抗議外，絕不接受。相信美國國內有更多可以拿來周轉的F16或其他機種，算盤指向中華民國，心中只有台灣鈔票無台灣，中華民國建立迄今，已111年，我們奮鬥做一個有主權的國家，也111年，如果蔡英文一面堅持主權立國，但仍然配合美方，則其所謂主權獨立主張顯然是假，全民反對。

此案發展，所幸遇到大石頭，一下搬不開，但會不會繼續搬，不知道。波蘭同意用米格29換F16V，條件是將米格29在德國交美軍，由美國交烏克蘭，這下美國又不同意，俄羅斯已經撂狠話，誰交飛機給烏克蘭，誰就是直接對俄國開戰。目前看來，美國與波蘭都怕與俄羅斯直接對壘，而陷入虎頭蛇尾，等待大石頭搬開，否則勢必無疾而終，留下一段讓台灣心驚肉跳美國沒完成的醜陋交易故事，但在美國人心中，與烏克蘭比，肯定台灣並沒有我們想像中那麼香是事實。（作者為自由撰稿者）

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