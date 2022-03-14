家傑：去年國慶，我第一次到女朋友家。那是江西北部一座小城。我是個內向的人，在和她爸媽有限的相處中，我都非常害羞。這是我第一次接觸女朋友的家庭，他們家庭氛圍非常歡樂、平等，她媽媽很熱情，她爸爸不笑的時候比較嚴肅，讓我有些害怕。我在台灣的話，父親也不活潑，家裡比較安靜。我很感謝女友父母的招待，臨走前還給他們留信表達感謝。結束後，我女朋友告訴我，她爸媽覺得我是個老實的人。

沙糖：去年國慶，家傑第一次來我家。其實我爸媽非常猶豫和糾結，畢竟在傳統觀念裡，讓女兒的男朋友來家裡就會有認可的意義在。只是我爸媽左右思慮，不想讓家傑一個人在大陸度過七天長假，便邀請他過來。國慶節我家的氣氛非常反常，平日裡非常幽默的老爸端起了架子，而脾氣略為任性的老媽扮起了賢妻良母。虧我還一直和家傑說我老爸做菜很好吃，結果我爸根本沒咋進廚房。離開時，家傑還寫了一封信感謝我爸媽，言辭切切，真誠懂事。而最後一句是：「聽說叔叔做飯很好吃，希望下次能吃到叔叔做的菜」，本來是想吹捧我爸，結果這句讓我老爸炸毛——這個小子憑什麼居然還要求我給他做菜？！哈哈哈哈。

家傑：今年春節，我第一次沒有在台灣過年，去到女朋友家裡。 我們是在臘月二十七回到老家。再一次見到女朋友的父母，少了一些拘束感，她爸爸的笑容也更多了。我感覺，她爸爸也更接受我了。

砂糖：春節，又是七天假，更是一年最重要的節日。本著和國慶同樣的心思，我爸媽同意家傑來家裡過年。只是這次，我爸全程體現了和平常無異的居家好男人形象——做飯、洗碗、拖地啥啥都幹，上得廳堂下得廚房。偷偷和我媽交流，才懂得父母的一番苦心——讓家傑懂得怎麼對女朋友、對妻子好，才是最重要的。

家傑：除夕，我們一起去女朋友的爺爺奶奶家吃年夜飯。爺爺奶奶住在農村，有著農村人的樸實和熱情。尤其是奶奶，直接叫我「寶寶」、「好寶寶」，還會直接抱我、親我。我外婆前年去世，當時我覺得再也沒有一位老年人會像外婆一樣愛我，這次見到女朋友的奶奶，我又一次感受到了這種珍貴的感情。

砂糖：我奶奶很喜歡家傑。過年在爺爺奶奶家，慵懶的下午，啥事不幹的我就躺在沙發上朦朦朧朧地睡過去，隨便在腿上搭了一條毛毯子。據我奶奶說，家傑在我睡著的時候就默默就坐在沙發旁陪著我、看著我，也不玩手機，不停地把滑下的毯子往我身上蓋。我奶奶記著這一幕，誇了好多次。

家傑：我常常聽大陸的朋友說：現在的年味越來越淡。我在台灣也是這樣，兒時的春節非常遙遠。這次在江西農村過年，我感覺找回了一點點年味。全家相聚，老幼有序，做飯吃飯，其樂融融。我還見到了女友的外公外婆，他們相較爺爺奶奶，嚴肅一些。外公喜歡喝酒，我也會陪著一起喝。

砂糖：大年初三的時候，外公外婆來家裡。我外公喜歡非常喜歡喝酒，家傑作陪。雖只是平常吃飯，他也有些拘謹——幾乎都是我外公先舉杯，然後他才舉杯陪著喝。結果家傑走後爸媽跟我談起這事兒，我才知道這樣有「讓長輩敬自己」的嫌疑，會顯得家傑不懂禮數。但我知道，我們這一代幾乎不懂這些酒桌禮儀酒文化。我還去問了好幾個朋友，一閨蜜驚呼：「我是晚輩，要是陪長輩喝酒，我哪敢先舉杯呀？像是我在勸酒一樣！」

家傑：女友的爸媽都非常熱情，很貼心為我們安排好一切。剛到家時，女友媽媽為我準備了帶絨的褲子，厚外套，還時不時提醒女友帶我出去，想來應該是希望我們能有獨處的空間。我們和長輩打牌，輸了很多錢。她爸媽特別貼心設計了搶紅包的環節，讓我賺到錢。

砂糖：國慶節前，考慮到台灣人中秋節團聚會吃烤肉，我爸媽早早就買了電烤爐，只是國慶沒烤上，到了春節，就給家傑烤肉來吃。樂樂呵呵的氣氛，我們家又開始了每年春節必玩項目——接力發紅包。老媽先開頭，運氣王接著發，我們四個人在群裡搶。我本來以為虧了，結果我們算到最後，家傑手氣一直不錯，最後還賺了一波錢。我老媽悄悄對我吐槽：這孩子，贏了長輩的錢，也不知道發個紅包表示一下，真是太老實了哈哈哈！

家傑：從2021年的3月來到大陸到現在也差不多一年的時間。在上海隔離之後，就在廣州、南京、北京、上海搭著飛機或高鐵跑來跑去。雖然這一年來見面的次數仍算不上多，但每次的相見都彌足珍貴。這一年當中也是偶有爭吵，雖然她的年紀比我小，但在戀愛的過程中，她反倒教會了我很多。接下來我們即將盼來在同一個城市的日子，雖然距離還是有些遠，但我對下個階段的生活充滿期待，我們還要一起持續進步！

砂糖：回想這兩年，我特別感謝家傑。我任性暴躁，他就耐心溫和，永遠是我情緒失控時的第一個倒霉蛋，但他從來沒有怨言。寶貝，超級感謝你願意很細心照顧我，為我們的未來持續努力著，讓我幸福感滿滿。儘管現在還有些生活裡的小麻煩，但我相信你會處理得很好。等我去找你。（《我們曾跨過山和大海：兩岸情侶獨白》下篇）

（採訪｜非常酸的小尚；圖片｜甜蜜的砂糖和家傑）

（本文來源：「柚子鋪聊台灣」公眾號）

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