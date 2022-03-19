葉婆婆紅油缽缽香。（作者提供）

幫主本來朝聖樂山大佛的行程，就是為了親眼得見世界文化遺產的壯闊與驚人的奇蹟，沒想到大佛所在的樂山這地方竟是美食的天堂！甚至有「食在四川，味在樂山」的美譽，結果就是在這裡吃到肚子都撐爆！由於樂山美食眾多，所以這行程定位為美食之旅，帶著空胃就對了！！

抵達樂山之後，先去吃早餐：當地知名的排骨麵。

排骨麵

一大早就吃麵對台灣人來說有點不習慣，所以我們就只點了排骨湯，吃起來很像台灣的「排骨穌湯」，在台灣這都要搭配筒仔米糕。湯頭很濃郁香甜，排骨也燉的軟嫩鮮美，很好吃！

然後到樂山當地的排隊名店，這家叫做「海匯源」老燒賣店，是樂山當地有名的店家，永遠都要排隊。它的皮薄肉鮮，口腔留有濃郁的肉香，確實不錯吃！吃飽喝足，登船仰望樂山大佛。參拜完畢，接下來繼續樂山美食的行程！！

樂山美食巡禮

游記肥腸

樂山這家游記肥腸很誇張，歷史竟然可以推演到清咸豐年間。（作者提供）

這家的肥腸很誇張，歷史竟然可以推演到清咸豐年間。王大哥問我們要不要吃看看？可整個還很飽啊，先放棄吧！如果你來到樂山時可以試試看喔！

葉婆婆紅油缽缽香

接著是創立於1980年的「葉婆婆紅油缽缽香」，這家是號稱來到樂山絕對必吃的店！你可以拿個缽自己去冰箱選擇想要的內容，全都都是一串一串的，看那竿子的數量真是驚人啊！選好料之後，交給工作人員，有兩種辣度可以選擇，料理好之後就會送上。關鍵就是他們家醬汁的威力啦，紅通通的辣油加上大量的白芝麻，整個又麻又辣又香！！

幫主是完全不吃辣的人，這幾天在四川照樣吃的開心的要命，這裡的辣真的很過癮，而且不會辣到你哀哀叫，都是一陣麻辣勁頭湧上，然後就消退了，不會讓人難受。走出了葉婆婆，滿嘴還是剛剛的麻辣餘香，此時走到一個路口，好多人在排隊，幫主也立馬加入！

雷四孃蛋烘糕

這家叫做「雷四孃蛋烘糕」，蛋烘糕是類似雞蛋糕、可麗餅的東西，在麵衣中加入不同的配料成為小吃。一個只要5元人民幣左右，當地民眾都點了各種口味，只有幫主點了「冰淇淋」的，覺得這樣比較特別。

外衣熱熱的有著雞蛋糕的香淳味道，中間包裹著香草冰淇淋，非常奇妙，還不錯的小吃唷。然後，四川還有一個甜品小吃，也是令人念念不忘的，那就是「冰粉」。

四川冰粉

你在成都重慶也有機會吃到，這冰粉是四川的特色甜品，類似台灣的愛玉，軟軟滑滑的冰涼口感，是以冰粉樹中的冰粉籽洗出漿液凝固而成，喝起來相當爽口消暑，特別是在吃完麻辣類的食物後，搭配起來真的有夠讚！吃了這麼些東西後，王大哥竟然說：「走吧，上車！我們接著去吃午飯！」

哇咧！剛剛吃的都是什麼啊？現在要去吃午飯？哈哈哈，吃得下嗎？

古市香翹腳牛肉

四川樂山美食。中藥熬湯燉牛雜竟成世界文化遺產：古市香翹腳牛肉。（作者提供）

這家店真的真的非常非常的誇張！他叫做「古市香翹腳牛肉」，由於所在的位置是偏遠的一條小路，竟然整條馬路因為這家店而大塞車！！我看了一下這盛況，覺得光是要排隊進餐廳應該要兩小時吧？然後幫主又不吃牛，更不喜歡吃飯要排隊，所以就棄權。沒想到的是，一年後幫主又受邀與眾多旅遊達人一起來到四川，再次被帶到這裡！中藥熬湯燉牛雜竟成世界文化遺產：古市香翹腳牛肉。

然後呢，豆花也是樂山本地一大特色，所以找了間「豆花餐廳」。

豆花餐廳

熱騰騰的豆花，不過跟台灣不同的是這裡是鹹食，很香濃的滷水豆香味道，沾點辣醬入口很奇妙的口感，另外也炒了份青菜、滷大腸。

大腸滷得非常入味，軟Q有勁非常好吃，只是有點大盤，吃不完。午餐吃完之後，繼續開車帶前往峨眉山伏虎寺。結束了伏虎寺的參觀，本來以為該回成都了，結果，又被載到另外一個當地知名小吃店來吃「豆腐腦」！

這家店裡的客人真的好多，而豆腐腦與我們所熟悉的豆花完全不同，它看起來有點像是「粥」，糊糊的帶有勾芡黏稠感，上面滿滿的佐料，攪拌之後食用，是辣的！但是很香很好吃，有點難用文字形容，你還是自己來品嚐看看吧！

葉兒粑

然後隔壁家賣的是「葉兒粑」，這是四川傳統小吃，清明春節都會食用，主要是以糯米包裹了肉末，用大葉包起來蒸。

就是這樣小巧精緻的葉兒粑，只是它真的有點油，吃完手都油油的。今天這個行程真的好誇張，一路吃！把樂山的美食都掃蕩了一遍，當地人帶領就是不一樣，非常深入的跑去了這些民眾日常會去的小吃店，很過癮的吃飽喝足！如果你來到樂山，真的不誇張的說：一定要做好狂吃的準備！你的肚子一定會塞爆！然後你一定會到這裡的美食留下深刻的印象，回到台灣之後念念不忘。（上海幫幫主/台北）

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