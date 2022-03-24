連鎖迴轉壽司店「藏壽司」受到許多台灣人喜愛，有忠實鐵粉表示，平常都直接用平板點餐，但最近意外在轉盤上發現一道隱藏版美食，是菜單上找不到的組合，令她相當驚艷，照片曝光後釣出老饕狂讚「這個超好吃」。

一名女網友在網路論壇《Dcard》表示，她是藏壽司的忠實粉絲，幾乎每周都去報到，平常都直接用平板點餐，最近兩次去吃，意外在轉盤上拿到菜單怎麼找都找不到的鮭魚+魚卵組合「鮭魚親子軍艦」。

網友PO出隱藏版壽司。(圖/截自Dcard)

她PO照質疑，是不是師傅將切剩的鮭魚搭配魚卵推出的組合，所以才沒有在菜單上出現？好奇詢問大家知不知道藏壽司有隱藏版食物？從照片中可見，包著海苔的壽司，上面鋪了切塊的鮭魚及鮭魚卵，看起來令人食指大動。

照片曝光後引起不少老饕暴動，紛紛回應「這個超好吃！」、「運氣好好」、「上次也有吃到！超級幸運！！」、「每次看到它在轉盤上，一直翻菜單都沒看到耶」；不過也有人說「不是隱藏的喔，平板上就點的到，在軍艦那兒」、「平常去吃都沒有，大概十次裡面只有一次點得到」。

有店員指出，這道叫「鮭魚親子軍艦」有時候沒有在菜單上，是因為太忙，而且鮭魚都是現切的，所以就沒有開單了。此外，還有內行人推薦，有一個「鮭魚半熟蛋軍艦」也是隱藏版，菜單上沒有，菜單上只有鮪魚半熟蛋軍艦，兩個都超好吃。